Dünyada yalnızca 100 binde bir görülüyor: Küçültmek istediği midesi ters tarafta çıktı
09:52 22.12.2024 (güncellendi: 10:01 22.12.2024)
© İHA / BEGÜM AKSOY - FIRAT DEMİR-AW355224Dünyada yalnızca 100 binde bir görülüyor: Küçültmek istediği midesi ters tarafta çıktı
© İHA / BEGÜM AKSOY - FIRAT DEMİR-AW355224
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Kilo vermek amacıyla mide küçültme ameliyatı olmak için Almanya'dan Antalya'ya gelen hemşire Antje Kirscht'in midesi, yapılan muayene sonrası olması gerektiği yerde bulunamadı. Kısa süren şaşkınlığın ardından doktorlar, mideyi karaciğerinin arkasında, sağ tarafta buldu ve ameliyatı gerçekleştirdi.
Almanya'dan kilo vermek amacıyla tüp mide ameliyatı olmak için Antalya'ya gelen 46 yaşındaki hemşire Antje Kirscht, eşine az rastlanır bir tıbbi durumla karşılaştı. Antalya'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyon sırasında Kirscht'in midesini olması gerektiği yerde göremeyen doktorlar kısa süren şaşkınlık yaşadı. Doktorlar Kirscht midesini karaciğerinin arkasında, sağ tarafta buldu. Mide başarılı bir operasyonla küçültülürken bu sıra dışı anatomik durumun, dünyada yalnızca 100 binde bir görüldüğü biliniyor.
Almanya'da hemşire olarak çalışan Antje Kirscht, tüp mide ameliyatı olmak için sosyal medyada yaptığı araştırmalar sonucunda Antalya'da özel bir hastaneye geldi. Hayatında ilk kez Antalya'ya gelen Kirscht, 110 kilosuyla obezite tedavisi için başvurdu. Ameliyat esnasında cerrahi ekip, Kirscht'in midesini karaciğerinin arkasında, sağ tarafta buldu. Bu sıra dışı anatomik durum, hem hasta hem de ekibin şaşkınlık yaşamasına neden oldu.
© İHA / BEGÜM AKSOY - FIRAT DEMİR-AW355224Antje Kirscht
Antje Kirscht
© İHA / BEGÜM AKSOY - FIRAT DEMİR-AW355224
'Mide ortada yoktu, karaciğerin altından çıktı'
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar “Hastanın değişik bir anomalisi vardı. 100 binde bir görüldüğü söyleniyor. Organların hepsi ters olabiliyor. Bu daha sık görülen bir şey ama bu hastada bütün organlar yerli yerinde ama sadece mide sağ tarafa kaymış. Yani karaciğerin arkasına gitmiş. Operasyona başladığımızda mideyi bulamadık. Karaciğeri kaldırınca mideyi sağ tarafta gördük. Bu çok nadir bir durum. 2023 yılı verilerine göre, böyle bir tüp mide ameliyatı dünyada yalnızca 50 kişiye uygulanmış. Biz de bu vakayı başarıyla gerçekleştirdik. Teknik açıdan bizi zorlayan ancak deneyimimizi artıran bir ameliyat oldu” dedi.
Türk basınına konuşan Antje Kirscht ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
Türk basınına konuşan Antje Kirscht ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Uzun zamandır tüp mide ameliyatı olmayı düşünüyordum. Almanya'da doktorumuz bazı organlarımın ters olduğunu söyledi ama çok normal bir şeymiş gibi anlattı. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmedim. Ameliyat sonrasında midemin sağ tarafta olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım ama süreç o kadar profesyonel yönetildi ve endişe duymadım."
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