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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/turistik-dogu-ekspresinin-2024-2025-seferleri-basliyor-1091871239.html
Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 seferleri başlıyor
Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 seferleri başlıyor
Sputnik Türkiye
Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 sezonunda 23 Aralık’ta seferlerine başlıyor. Ankara-Kars güzergahında 60 sefer düzenlenecek tren, yolculara tarihi ve... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 dönemi seferleri, 23 Aralık Pazartesi günü Ankara-Kars yönünde başlayacak. Seferler, 2 Mart 2025’te Kars-Ankara yönünde yapılacak tren yolculuğuyla sona erecek.71 bin yolcu ağırladıİlk kez 29 Mayıs 2019’da hizmet vermeye başlayan Turistik Doğu Ekspresi, bugüne kadar 71 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni sezonda ise yaklaşık 10 bin 500 yolcunun bu eşsiz deneyimi yaşayacağı tahmin ediliyor. 2024-2025 sezonunda toplam 60 sefer yapılacak; bunların 30’u Ankara-Kars, 30’u ise Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek.Sefer günleri Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenirken, Kars-Ankara yönündeki seferler çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Tarihi Ankara Garı’ndan saat 13.45’te hareket eden tren, Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da ise 4 saat mola verecek. Kars-Ankara yönünde ise tren saat 21.05’te yola çıkacak; İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta ise 3 saat duracak.Turistik Doğu Ekspresi, yolculuk boyunca farklı şehirlerde mola vererek yolcularına tarihi ve turistik mekanları keşfetme imkanı sunuyor. Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas gibi duraklarda yolcular, bu şehirlerin kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak
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doğu ekspresi, turist, rus turist, alman turist, yerli turist, yabancı turist, kars, bakü-tiflis-kars demiryolu, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)
doğu ekspresi, turist, rus turist, alman turist, yerli turist, yabancı turist, kars, bakü-tiflis-kars demiryolu, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht)

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 seferleri başlıyor

13:33 22.12.2024
dogu ekspresi
dogu ekspresi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 sezonunda 23 Aralık’ta seferlerine başlıyor. Ankara-Kars güzergahında 60 sefer düzenlenecek tren, yolculara tarihi ve turistik duraklarda keşif imkanı sunacak.
Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 dönemi seferleri, 23 Aralık Pazartesi günü Ankara-Kars yönünde başlayacak. Seferler, 2 Mart 2025’te Kars-Ankara yönünde yapılacak tren yolculuğuyla sona erecek.

71 bin yolcu ağırladı

İlk kez 29 Mayıs 2019’da hizmet vermeye başlayan Turistik Doğu Ekspresi, bugüne kadar 71 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni sezonda ise yaklaşık 10 bin 500 yolcunun bu eşsiz deneyimi yaşayacağı tahmin ediliyor. 2024-2025 sezonunda toplam 60 sefer yapılacak; bunların 30’u Ankara-Kars, 30’u ise Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek.

Sefer günleri

Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenirken, Kars-Ankara yönündeki seferler çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak. Tarihi Ankara Garı’ndan saat 13.45’te hareket eden tren, Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da ise 4 saat mola verecek. Kars-Ankara yönünde ise tren saat 21.05’te yola çıkacak; İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta ise 3 saat duracak.
Turistik Doğu Ekspresi, yolculuk boyunca farklı şehirlerde mola vererek yolcularına tarihi ve turistik mekanları keşfetme imkanı sunuyor. Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas gibi duraklarda yolcular, bu şehirlerin kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak
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