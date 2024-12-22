Meteoroloji 5 il için özel uyarı yayınladı: Kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor, don olaylarına dikkat'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
10:31
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
11:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
16:11
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:10
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-5-il-icin-ozel-uyari-yayinladi-kuvvetli-yagmur-ve-yagis-bekleniyor-don-olaylarina-1091870926.html
Meteoroloji 5 il için özel uyarı yayınladı: Kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor, don olaylarına dikkat'
Meteoroloji 5 il için özel uyarı yayınladı: Kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor, don olaylarına dikkat'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T13:22+0300
2024-12-22T13:23+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
kar yağışı
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı
aşırı yağışlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091143420_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_a2f6f0a7552e3a2e8db1d12c5d5a2680.jpg
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu; Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağı, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde beklenen yağışların, Elazığ'ın güney ve doğu kesimleri, Malatya'nın güney ve kuzey kesimleri ile Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/musilaj-geri-geldi-bakanlik-musilaj-bilim-kurulunu-topluyor-1091868333.html
türkiye
elazığ
adıyaman
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091143420_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_40649f25580a154a9fd2b1382488d27c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, kar yağışı, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı, aşırı yağışlar, elazığ, adıyaman, malatya
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, kar yağışı, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı, aşırı yağışlar, elazığ, adıyaman, malatya

Meteoroloji 5 il için özel uyarı yayınladı: Kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor, don olaylarına dikkat'

13:22 22.12.2024 (güncellendi: 13:23 22.12.2024)
© AAAnkara kar yağışı
Ankara kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
Abone ol
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu; Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağı, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir.
Bölgemiz genelinde beklenen yağışların, Elazığ'ın güney ve doğu kesimleri, Malatya'nın güney ve kuzey kesimleri ile Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Müsilaj geri geldi: Marmara Denizi'nin kirlilik yükü, olmasını gerekenin 'çok çok' üzerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
TÜRKİYE
Çevre Bakanlığı 'Müsilaj Bilim Kurulunu' topluyor: Müsilaj geri mi geldi?
12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала