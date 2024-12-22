Putin: Düşmanı Kazan'a saldırı düzenlediğine pişman edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a düzenlenen İHA saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde, düşmanın buna pişman olacağını vurguladı.



Rusya'nın bazı bölgelerinde inşası tamamlanan karayollarının ve havayolu terminallerinin açılışına video konferans yoluyla katılan Putin, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bir şeyleri yıkmaya çalışan her kim olursa olsun, katbekat fazla yıkımla karşı karşıya kalacak ve ülkemizde yapmaya çalıştığı şeylerden pişman olacak" dedi.



Rusya'nın tüm girişimlere rağmen ilerlemeye devam edeceği mesajını veren Putin, "Sadece birilerinin bize vermeye çalıştığı zararı onarmakla kalmayacağız, çok daha yüksek tempoyla ileri gideceğiz. Tam şu anda olduğu gibi. Hem karayolu ağlarını, hem şehirciliği geliştireceğiz, konutlar inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Tataristan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Kazan, dün sabah insansız hava araçları tarafından saldırıya uğramış ve toplamda 8 saldırı kaydedilmişti.



Hasar gören binalar arasında iki sitede yer alan yüksek binalar ile dört katlı bir bina da yer almıştı. İHA'lar, sanayi kuruluşlarından birine saldırmaya çalışmıştı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.



Bu saldırı Kazan'a yapılan ilk İHA saldırısı değildi. Daha önce de Elabuga, Nijnekamsk ve cumhuriyetin çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırılar düzenlenmişti.