https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/slovenya-israilin-eurovisiondan-cikarilmasi-icin-resmi-basvuru-yapti-1091864863.html
Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru yaptı
Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru yaptı
Sputnik Türkiye
Slovenya, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’in Eurovision 2025’ten çıkarılmasını talep etti. Talep reddedilirse yarışmadan çekilmeyi protesto adımı... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T09:19+0300
2024-12-22T09:19+0300
2024-12-22T09:19+0300
israil- filistin çatışması
eurovision
slovenya
israil
israil savunma bakanlığı
gazze
soykırım
avrupa yayın birliği
eurovision şarkı yarışması
avrupa
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Slovenya, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne resmi talepte bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Slovenya bu talebini, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen saldırılar nedeniyle yaptı.Slovenya, talebin kabul edilmemesi durumunda yarışmadan çekilme seçeneğini bir protesto adımı olarak değerlendireceğini belirtti.Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada İsrail BM Şartı’nı ihlal ettiğini ifade etmişti. Gelişmeler Eurovision 2025 öncesinde tartışmaları artırırken, Avrupa Yayın Birliği’nin vereceği karar merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/israil-medyasi-hamas-ile-baris-yakin-degil--1091863899.html
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eurovision, slovenya, israil, israil savunma bakanlığı, gazze, soykırım, avrupa yayın birliği, eurovision şarkı yarışması, avrupa
Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru yaptı
Slovenya, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’in Eurovision 2025’ten çıkarılmasını talep etti. Talep reddedilirse yarışmadan çekilmeyi protesto adımı olarak değerlendirecek.
Slovenya, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne resmi talepte bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Slovenya bu talebini, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen saldırılar nedeniyle yaptı.
Slovenya, talebin kabul edilmemesi durumunda yarışmadan çekilme seçeneğini bir protesto adımı olarak değerlendireceğini belirtti.
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada İsrail BM Şartı’nı ihlal ettiğini ifade etmişti. Gelişmeler Eurovision 2025 öncesinde tartışmaları artırırken, Avrupa Yayın Birliği’nin vereceği karar merakla bekleniyor.