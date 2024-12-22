Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
10:31
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
11:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
16:11
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:10
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/slovenya-israilin-eurovisiondan-cikarilmasi-icin-resmi-basvuru-yapti-1091864863.html
Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru yaptı
Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru yaptı
Sputnik Türkiye
Slovenya, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’in Eurovision 2025’ten çıkarılmasını talep etti. Talep reddedilirse yarışmadan çekilmeyi protesto adımı... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T09:19+0300
2024-12-22T09:19+0300
israil- filistin çatışması
eurovision
slovenya
israil
israil savunma bakanlığı
gazze
soykırım
avrupa yayın birliği
eurovision şarkı yarışması
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088122967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99a1351058ff9bed77df1f98fb1cada6.jpg
Slovenya, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne resmi talepte bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Slovenya bu talebini, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen saldırılar nedeniyle yaptı.Slovenya, talebin kabul edilmemesi durumunda yarışmadan çekilme seçeneğini bir protesto adımı olarak değerlendireceğini belirtti.Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada İsrail BM Şartı’nı ihlal ettiğini ifade etmişti. Gelişmeler Eurovision 2025 öncesinde tartışmaları artırırken, Avrupa Yayın Birliği’nin vereceği karar merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/israil-medyasi-hamas-ile-baris-yakin-degil--1091863899.html
slovenya
israil
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088122967_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_bd1cfe75bebe9a87acd781d8f0b99c31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eurovision, slovenya, israil, israil savunma bakanlığı, gazze, soykırım, avrupa yayın birliği, eurovision şarkı yarışması, avrupa
eurovision, slovenya, israil, israil savunma bakanlığı, gazze, soykırım, avrupa yayın birliği, eurovision şarkı yarışması, avrupa

Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılması için resmi başvuru yaptı

09:19 22.12.2024
© AP Photo / Martin MeissnerEden Golan
Eden Golan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Abone ol
Slovenya, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’in Eurovision 2025’ten çıkarılmasını talep etti. Talep reddedilirse yarışmadan çekilmeyi protesto adımı olarak değerlendirecek.
Slovenya, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılması için Avrupa Yayın Birliği’ne resmi talepte bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Slovenya bu talebini, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen saldırılar nedeniyle yaptı.
Slovenya, talebin kabul edilmemesi durumunda yarışmadan çekilme seçeneğini bir protesto adımı olarak değerlendireceğini belirtti.
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada İsrail BM Şartı’nı ihlal ettiğini ifade etmişti. Gelişmeler Eurovision 2025 öncesinde tartışmaları artırırken, Avrupa Yayın Birliği’nin vereceği karar merakla bekleniyor.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail medyası: Hamas ile barış yakın değil
08:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала