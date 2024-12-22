https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/resmi-gazetede-yayimlandi-kar-paylarinda-vergi-kesintisi-orani-yuzde-15e-yukseltildi--1091863581.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kar paylarında vergi kesintisi oranı yüzde 15’e yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kar paylarında vergi kesintisi oranı yüzde 15’e yükseltildi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Kararı ile kar paylarından alınan vergi kesintisi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Yeni oran, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T07:10+0300

2024-12-22T07:10+0300

2024-12-22T07:51+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

kar

katkı payı

vergi

vergi kaçırma

vergi beyanı

resmi gazete

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Cumhurbaşkanı Kararı ile kar paylarından alınan vergi kesintisi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, kararın yayım tarihinden itibaren dağıtılan kar payları için uygulanmaya başlandı. Tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf kişilere yapılan kar payı ödemeleri bu düzenlemeden etkileniyor.Sınırı aşarsa yıllık gelir vergisi beyan edilmesi gerekiyorGerçek kişiler için elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutuluyor. Ancak kalan tutar, yıllık gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 yılı için 230 bin lira) aşarsa, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilmesi gerekiyor. Beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, daha önce kesilen vergiler düşülebiliyor.Dar mükellef gerçek kişiler, dar mükellef kurumlar ve gelir vergisinden muaf olan kişiler için yapılan kesinti nihai vergi olarak kabul ediliyor. Bu kesimlerin başka bir vergi beyanında bulunması gerekmiyor. Yeni oran, Resmi Gazete’de yayımlanan karar tarihinden itibaren dağıtılan kar payları için geçerli olacak.

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cumhurbaşkanı, kar, katkı payı, vergi, vergi kaçırma, vergi beyanı, resmi gazete