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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kar paylarında vergi kesintisi oranı yüzde 15’e yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kar paylarında vergi kesintisi oranı yüzde 15’e yükseltildi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Kararı ile kar paylarından alınan vergi kesintisi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Yeni oran, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T07:10+0300
2024-12-22T07:51+0300
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Cumhurbaşkanı Kararı ile kar paylarından alınan vergi kesintisi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, kararın yayım tarihinden itibaren dağıtılan kar payları için uygulanmaya başlandı. Tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf kişilere yapılan kar payı ödemeleri bu düzenlemeden etkileniyor.Sınırı aşarsa yıllık gelir vergisi beyan edilmesi gerekiyorGerçek kişiler için elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutuluyor. Ancak kalan tutar, yıllık gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 yılı için 230 bin lira) aşarsa, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilmesi gerekiyor. Beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, daha önce kesilen vergiler düşülebiliyor.Dar mükellef gerçek kişiler, dar mükellef kurumlar ve gelir vergisinden muaf olan kişiler için yapılan kesinti nihai vergi olarak kabul ediliyor. Bu kesimlerin başka bir vergi beyanında bulunması gerekmiyor. Yeni oran, Resmi Gazete’de yayımlanan karar tarihinden itibaren dağıtılan kar payları için geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afyonkarahisarda-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-18-kisi-yarali--1091863461.html
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cumhurbaşkanı, kar, katkı payı, vergi, vergi kaçırma, vergi beyanı, resmi gazete
cumhurbaşkanı, kar, katkı payı, vergi, vergi kaçırma, vergi beyanı, resmi gazete

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kar paylarında vergi kesintisi oranı yüzde 15’e yükseltildi

07:10 22.12.2024 (güncellendi: 07:51 22.12.2024)
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Cumhurbaşkanı Kararı ile kar paylarından alınan vergi kesintisi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Yeni oran, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanmaya başlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile kar paylarından alınan vergi kesintisi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, kararın yayım tarihinden itibaren dağıtılan kar payları için uygulanmaya başlandı.
Tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf kişilere yapılan kar payı ödemeleri bu düzenlemeden etkileniyor.

Sınırı aşarsa yıllık gelir vergisi beyan edilmesi gerekiyor

Gerçek kişiler için elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden muaf tutuluyor. Ancak kalan tutar, yıllık gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini (2024 yılı için 230 bin lira) aşarsa, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilmesi gerekiyor. Beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, daha önce kesilen vergiler düşülebiliyor.
Dar mükellef gerçek kişiler, dar mükellef kurumlar ve gelir vergisinden muaf olan kişiler için yapılan kesinti nihai vergi olarak kabul ediliyor. Bu kesimlerin başka bir vergi beyanında bulunması gerekmiyor.
Yeni oran, Resmi Gazete’de yayımlanan karar tarihinden itibaren dağıtılan kar payları için geçerli olacak.
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