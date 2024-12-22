https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afyonkarahisarda-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-18-kisi-yarali--1091863461.html
Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralı
Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüs çarpıştı. En az 18 kişi yaralandığı belirtildi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T07:42+0300
2024-12-22T07:42+0300
2024-12-22T07:42+0300
türkiye
afyonkarahisar
tır şöförü
yolcu
yolcu otobüsü
dinar
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091863304_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e409f9ee0fe5d492ea28f69add24e51b.jpg
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-su-baskinlari-meydana-geldi-1091863168.html
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091863304_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_93d3b30eb99a770a1bb46a6bc43aa3fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afyonkarahisar, tır şöförü, yolcu, yolcu otobüsü, dinar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
afyonkarahisar, tır şöförü, yolcu, yolcu otobüsü, dinar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralı
Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüs çarpıştı. En az 18 kişi yaralandığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.