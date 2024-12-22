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Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralı
Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüs çarpıştı. En az 18 kişi yaralandığı belirtildi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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tır şöförü
yolcu
yolcu otobüsü
dinar
kaza
zincirleme kaza
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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afyonkarahisar, tır şöförü, yolcu, yolcu otobüsü, dinar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
afyonkarahisar, tır şöförü, yolcu, yolcu otobüsü, dinar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi

Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralı

07:42 22.12.2024
© Arif YavuzAfyonkarahisar
Afyonkarahisar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© Arif Yavuz
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Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüs çarpıştı. En az 18 kişi yaralandığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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