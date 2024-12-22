https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afyonkarahisarda-tir-ile-yolcu-otobusu-carpisti-18-kisi-yarali--1091863461.html

Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüs çarpıştı. En az 18 kişi yaralandığı belirtildi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T07:42+0300

2024-12-22T07:42+0300

2024-12-22T07:42+0300

türkiye

afyonkarahisar

tır şöförü

yolcu

yolcu otobüsü

dinar

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091863304_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e409f9ee0fe5d492ea28f69add24e51b.jpg

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-su-baskinlari-meydana-geldi-1091863168.html

türkiye

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afyonkarahisar, tır şöförü, yolcu, yolcu otobüsü, dinar, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi