Planı olanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
09:33
2 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
10:31
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
11:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:24
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
16:11
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:10
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/plani-olanlar-dikkat-meteoroloji-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak-1091864025.html
Planı olanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak?
Planı olanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, yurt genelinde yağışlı hava ve doğu bölgelerde çığ riskine karşı uyardı. Batıda sıcaklıklar düşerken, doğuda mevsim normallerinin üzerinde... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T08:18+0300
2024-12-22T08:28+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağmur
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
izmir
istanbul
trabzon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1f6152c200be3e5e11d839991a0a14b.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, güney kıyılarda gök gürültülü sağanak; İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski var. Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Bölgesel TahminlerMarmara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.• Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.• Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.• İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası sağanak yağışlı.• Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.• Afyonkarahisar: 7°C, parçalı bulutlu, hafif yağmurlu.• Denizli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.• İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.• Manisa: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.Akdeniz: Doğu kesimleri yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı.• Adana: 18°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.• Antalya: 18°C, doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı.• Hatay: 15°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.• Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.İç Anadolu: Kuzey kesimleri yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Ankara: 5°C, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağışlı.• Çankırı: 7°C, yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.• Eskişehir: 6°C, yağmurlu.• Konya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.Karadeniz: Yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Bolu: 5°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.• Düzce: 8°C, sağanak yağışlı.• Kastamonu: 6°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.• Trabzon: 15°C, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağışlı.• Samsun: 15°C, yağmurlu.Doğu Anadolu: Kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece buzlanma riski var.• Erzurum: 0°C, kar yağışlı.• Kars: 4°C, kar yağışlı.• Malatya: 5°C, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.• Van: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.Güneydoğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.• Diyarbakır: 3°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.• Gaziantep: 8°C, yağmurlu.• Siirt: 3°C, karla karışık yağmurlu.• Şanlıurfa: 10°C, sağanak yağışlı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-su-baskinlari-meydana-geldi-1091863168.html
türkiye
izmir
istanbul
trabzon
doğu anadolu
kuzey ege
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087369097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59ed386aba49370ea601da938064e906.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, meteoroloji sarı alarm, istanbul hava durumu, ankara kar yağışı, karla karışık yağmur, çığ tehlikesi, kuvvetli sağanak, antalya yağış, kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 16 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
hava durumu, meteoroloji sarı alarm, istanbul hava durumu, ankara kar yağışı, karla karışık yağmur, çığ tehlikesi, kuvvetli sağanak, antalya yağış, kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 16 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Planı olanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak?

08:18 22.12.2024 (güncellendi: 08:28 22.12.2024)
© Arif Hüdaverdi Yamanİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Meteoroloji, yurt genelinde yağışlı hava ve doğu bölgelerde çığ riskine karşı uyardı. Batıda sıcaklıklar düşerken, doğuda mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, güney kıyılarda gök gürültülü sağanak; İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski var.
Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgesel Tahminler

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.
Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.
İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası sağanak yağışlı.
Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Afyonkarahisar: 7°C, parçalı bulutlu, hafif yağmurlu.
Denizli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.
Manisa: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Akdeniz: Doğu kesimleri yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Adana: 18°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 18°C, doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı.
Hatay: 15°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.
İç Anadolu: Kuzey kesimleri yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Ankara: 5°C, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağışlı.
Çankırı: 7°C, yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
Eskişehir: 6°C, yağmurlu.
Konya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
Karadeniz: Yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Bolu: 5°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Düzce: 8°C, sağanak yağışlı.
Kastamonu: 6°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Trabzon: 15°C, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağışlı.
Samsun: 15°C, yağmurlu.
Doğu Anadolu: Kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece buzlanma riski var.
Erzurum: 0°C, kar yağışlı.
Kars: 4°C, kar yağışlı.
Malatya: 5°C, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Van: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Diyarbakır: 3°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
Gaziantep: 8°C, yağmurlu.
Siirt: 3°C, karla karışık yağmurlu.
Şanlıurfa: 10°C, sağanak yağışlı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi
06:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала