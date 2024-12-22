https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/plani-olanlar-dikkat-meteoroloji-uyardi-bugun-hava-nasil-olacak-1091864025.html

Planı olanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak?

Planı olanlar dikkat, meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, yurt genelinde yağışlı hava ve doğu bölgelerde çığ riskine karşı uyardı. Batıda sıcaklıklar düşerken, doğuda mevsim normallerinin üzerinde... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T08:18+0300

2024-12-22T08:18+0300

2024-12-22T08:28+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağmur

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

izmir

istanbul

trabzon

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, güney kıyılarda gök gürültülü sağanak; İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski var. Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Bölgesel TahminlerMarmara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.• Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.• Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.• İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası sağanak yağışlı.• Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu.Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.• Afyonkarahisar: 7°C, parçalı bulutlu, hafif yağmurlu.• Denizli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.• İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.• Manisa: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.Akdeniz: Doğu kesimleri yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı.• Adana: 18°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.• Antalya: 18°C, doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı.• Hatay: 15°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.• Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu.İç Anadolu: Kuzey kesimleri yağışlı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Ankara: 5°C, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağışlı.• Çankırı: 7°C, yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.• Eskişehir: 6°C, yağmurlu.• Konya: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.Karadeniz: Yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Bolu: 5°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.• Düzce: 8°C, sağanak yağışlı.• Kastamonu: 6°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.• Trabzon: 15°C, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağışlı.• Samsun: 15°C, yağmurlu.Doğu Anadolu: Kuzey ve batısında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece buzlanma riski var.• Erzurum: 0°C, kar yağışlı.• Kars: 4°C, kar yağışlı.• Malatya: 5°C, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.• Van: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.Güneydoğu Anadolu: Parçalı çok bulutlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.• Diyarbakır: 3°C, yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.• Gaziantep: 8°C, yağmurlu.• Siirt: 3°C, karla karışık yağmurlu.• Şanlıurfa: 10°C, sağanak yağışlı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-su-baskinlari-meydana-geldi-1091863168.html

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trabzon

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