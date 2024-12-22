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Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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meteoroloji bölge müdürlüğü
meteoroloji
yağmur
sağanak
sağanak yağış
beyoğlu
beşiktaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı. Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/antalya-valisi-sahinden-manavgattaki-siddetli-yagisa-iliskin-aciklama-106-kilogramlik-buyuk-bir-1091862677.html
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istanbul, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji, yağmur, sağanak, sağanak yağış, beyoğlu, beşiktaş
istanbul, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji, yağmur, sağanak, sağanak yağış, beyoğlu, beşiktaş

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi

06:30 22.12.2024 (güncellendi: 07:38 22.12.2024)
© MEHMET KAAN KURT-AW355207İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© MEHMET KAAN KURT-AW355207
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İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı.
Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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