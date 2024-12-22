https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-su-baskinlari-meydana-geldi-1091863168.html
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T06:30+0300
2024-12-22T06:30+0300
2024-12-22T07:38+0300
türkiye
istanbul
meteoroloji bölge müdürlüğü
meteoroloji
yağmur
sağanak
sağanak yağış
beyoğlu
beşiktaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı. Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/antalya-valisi-sahinden-manavgattaki-siddetli-yagisa-iliskin-aciklama-106-kilogramlik-buyuk-bir-1091862677.html
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istanbul, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji, yağmur, sağanak, sağanak yağış, beyoğlu, beşiktaş
istanbul, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji, yağmur, sağanak, sağanak yağış, beyoğlu, beşiktaş
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi
06:30 22.12.2024 (güncellendi: 07:38 22.12.2024)
İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı.
Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.