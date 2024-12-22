https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-uyarmisti-istanbulda-saganak-yagis-etkili-oldu-su-baskinlari-meydana-geldi-1091863168.html

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T06:30+0300

2024-12-22T06:30+0300

2024-12-22T07:38+0300

türkiye

istanbul

meteoroloji bölge müdürlüğü

meteoroloji

yağmur

sağanak

sağanak yağış

beyoğlu

beşiktaş

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmur birçok ilçeyi etkisi altına alırken, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde birçok işletmeyi su bastı. Gece saatlerinde yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bulunan iki deponun bodrumlarında, sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iki bodrumda biriken suyu tahliye etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/antalya-valisi-sahinden-manavgattaki-siddetli-yagisa-iliskin-aciklama-106-kilogramlik-buyuk-bir-1091862677.html

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istanbul, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji, yağmur, sağanak, sağanak yağış, beyoğlu, beşiktaş