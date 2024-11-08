Müsilaj geri geldi: Marmara Denizi'nin kirlilik yükü, olmasını gerekenin çok çok üzerinde

"Birincisi iklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olması. Marmara Denizi uzun yıllar kaydedilen ortalamaya göre 2.5 derece ortalamadan daha sıcak.

İkinci faktör deniz şartlarının durağın olması. Marmara Denizi ikili bir su sistemine sahip. Yüzeyde ilk 25-30 metrede Karadeniz kökenli sular var, daha aşağıda ise 30 metrenin altında ise Akdeniz kökenli sular var. Marmara'nın suları az tuzlu, Akdeniz'in suları çok tuzlu. Bu iki su tabakasının aynı ortamda bulunuyor olması dikey karışımları sınırlandırıyor. Yüzeyden belli bir derinliğe kadar dikey karışımlar sınırlanıyor ve sıcaklık sabitleniyor. Diğer bi deyişle sıcaklık gibi başka oşinografik parametreler homojen hale geliyor. Bu işte müsilaj için ideal şartları sağlayan ikinci tetikleyici oluyor.

Üçüncüsü ise kirlilik yükü tabii ki. Denizde bulunan azotun, fosforun miktarı arttığında bu müsilaj oluşumu için ekstra bir tetikleyici görevi görüyor.”