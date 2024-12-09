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Isparta'da askeri helikopter düştü, MSB'den açıklama: Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Isparta'da askeri helikopter düştü, MSB'den açıklama: Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir askeri helikopter düştü. Eğitim uçuşu sırasında 2 helikopterin havada çarpışması sonucunda bir helikopterin düştüğü... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
helikopter
isparta
milli savunma bakanlığı (msb)
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu yanına Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter düştü. Eğitim uçuşu sırasında 2 helikopterin çarpıştığı, birinin düştüğü diğerinin ise iniş yaptığı belirtildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu'daki helikopter kazasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 3 teğmen ve 2 başçavuşun şehit olduğunu açıkladı. MSB'den açıklama: Şehit sayısı 6'ya yükseldiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'daki helikopter kazasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Helikopter kazasında ağır yaralı olan askerin kurtarılamadığı belirtildi. MSB açıklamasında, "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.Eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı belirtilen açıklamada, 5 askerin şehit olduğu, 1 personelin ise ağır yaralı olduğu açıklandı. MSB açıklamasında şunlar yer aldı:"Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."
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ısparta helikopter kazası, ısparta son dakika, isparta haber, ısparta haber, helikopter kazası, 5 asker şehit oldu, ısparta son dakika 5 asker şehit

Isparta'da askeri helikopter düştü, MSB'den açıklama: Şehit sayısı 6'ya yükseldi

11:29 09.12.2024 (güncellendi: 12:51 09.12.2024)
© AAIsparta'da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopter düştü
Isparta'da eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopter düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
© AA
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Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir askeri helikopter düştü. Eğitim uçuşu sırasında 2 helikopterin havada çarpışması sonucunda bir helikopterin düştüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Şehit sayısı 6'ya yükseldi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu yanına Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter düştü. Eğitim uçuşu sırasında 2 helikopterin çarpıştığı, birinin düştüğü diğerinin ise iniş yaptığı belirtildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu'daki helikopter kazasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 3 teğmen ve 2 başçavuşun şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den açıklama: Şehit sayısı 6'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'daki helikopter kazasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Helikopter kazasında ağır yaralı olan askerin kurtarılamadığı belirtildi. MSB açıklamasında, "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.
Eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı belirtilen açıklamada, 5 askerin şehit olduğu, 1 personelin ise ağır yaralı olduğu açıklandı. MSB açıklamasında şunlar yer aldı:
"Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."
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