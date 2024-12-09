https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/ispartada-askeri-helikopter-dustu-ekipler-sevk-edildi-1091314756.html

Isparta'da askeri helikopter düştü, MSB'den açıklama: Şehit sayısı 6'ya yükseldi

Isparta'da askeri helikopter düştü, MSB'den açıklama: Şehit sayısı 6'ya yükseldi

Sputnik Türkiye

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir askeri helikopter düştü. Eğitim uçuşu sırasında 2 helikopterin havada çarpışması sonucunda bir helikopterin düştüğü... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T11:29+0300

2024-12-09T11:29+0300

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türkiye

helikopter

isparta

milli savunma bakanlığı (msb)

tuğgeneral

helikopter kazası

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonu yanına Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter düştü. Eğitim uçuşu sırasında 2 helikopterin çarpıştığı, birinin düştüğü diğerinin ise iniş yaptığı belirtildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu'daki helikopter kazasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 3 teğmen ve 2 başçavuşun şehit olduğunu açıkladı. MSB'den açıklama: Şehit sayısı 6'ya yükseldiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'daki helikopter kazasına ilişkin yeni açıklama yaptı. Helikopter kazasında ağır yaralı olan askerin kurtarılamadığı belirtildi. MSB açıklamasında, "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.Eğitim uçuşu sırasında UH-1 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığı belirtilen açıklamada, 5 askerin şehit olduğu, 1 personelin ise ağır yaralı olduğu açıklandı. MSB açıklamasında şunlar yer aldı:"Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz."

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