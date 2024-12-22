https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/milyonlari-ilgilendiren-haber-asgari-ucretin-sali-veya-carsamba-gunu-aciklanmasi-bekleniyor-olasi-1091869197.html

Milyonları ilgilendiren haber: Asgari ücretin salı veya çarşamba günü açıklanması bekleniyor, olası senaryolar neler?

Milyonları ilgilendiren haber: Asgari ücretin salı veya çarşamba günü açıklanması bekleniyor, olası senaryolar neler?

Sputnik Türkiye

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için son toplantı bu hafta yapılacak. TÜRK-İŞ'in talebi net 29 bin 583 iken, olası zam senaryoları daha... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T12:37+0300

2024-12-22T12:37+0300

2024-12-22T12:39+0300

türkiye

asgari ücret

asgari geçim

asgari ücret tespit komisyonu

asgari geçim indirimi (agi)

brüt asgari ücret

sirus asgari

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

aralık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090969034_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_423658133944a9054c58cf99d346e19f.jpg

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar son aşamaya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, bu hafta salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.Yaklaşık 7 milyon çalışanın doğrudan, toplumun ise dolaylı olarak tamamını ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde gözler, son toplantıda tarafların anlaşacağı rakama çevrildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütülen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık’ta gerçekleştirdi. Komisyon, bu hafta yapılacak dördüncü ve son toplantıda, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelecek.TÜRK-İŞ’in talebi ne?TÜRK-İŞ, mevcut asgari ücret olan net 17 bin 2 lira üzerine önce yüzde 45 enflasyon farkı eklenmesini, ardından da ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesini talep ediyor. Bu hesaplama, asgari ücretin net 29 bin 583 liraya yükseltilmesini öngörüyor. Ancak işveren tarafının bu talebe sıcak bakmadığı ve işveren desteğinin artırılmasını talep ettiği belirtiliyor.Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımının, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için belirleyici bir rol oynayacağı ifade ediliyor.Olası zam senaryolarıKamuoyunda tartışılan zam oranlarına göre yeni asgari ücretin yaklaşık olarak şu rakamlarda şekillenebileceği tahmin ediliyor:• Yüzde 30 zam: 22 bin 103 lira• Yüzde 35 zam: 22 bin 953 lira• Yüzde 40 zam: 23 bin 803 lira• Yüzde 45 zam: 24 bin 653 lira• Yüzde 50 zam: 25 bin 503 liraAsgari ücret nasıl ve kim tarafından belirleniyor? Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık yapmasıyla en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor. Oy çokluğuyla alınan kararlarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul ediliyor.Şu anki bir asgari ücretlinin maliyeti ne kadar?Halen uygulanan asgari ücret, bir işçi için brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net ise 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Bir işçi için işverene toplam maliyet 23 bin 502 lira 94 kuruşu buluyor. Bu maliyetin içerisinde brüt asgari ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta fonu ödemeleri bulunuyor.TÜRK-İŞ ve işveren temsilcilerinin taleplerini değerlendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, salı veya çarşamba günü yapılacak toplantıda yeni asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/gumruksuz-alisveris-limiti-27-euroya-indirildi-ucretsiz-kargo-donemi-de-tamamen-sona-eriyor-1091867966.html

türkiye

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücret, asgari ücret toplantısı, asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret senaryoları, asgari ücret 2025, askeri ücret 2025, askeri ne zaman açıklanacak, asgari ne zaman açıklanacak 2025