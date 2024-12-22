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Gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya indirildi: Ücretsiz kargo dönemi de tamamen sona eriyor
Gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya indirildi: Ücretsiz kargo dönemi de tamamen sona eriyor
Sputnik Türkiye
Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya indirildi, eşya adedi ise 500 ile sınırlandırıldı. Yeni düzenleme 27 Aralık 2024’te yürürlüğe... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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27 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya indirildi. Bu düzenlemeyle birlikte, ücretsiz kargo dönemi de sona eriyor. Artık ücretsiz kargo sunan alışverişlerde bile 3 euro taşıma bedeli ürün fiyatına dahil edilecek.Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından yapılan alışverişlerde taşıma masraflarının belgelenemediği durumlarda, 3 euro sabit taşıma bedeli ürün fiyatına eklenecek. Bu durum, Temu, AliExpress ve Shein gibi ücretsiz kargo imkanı sunan platformlarda da geçerli olacak. Daha önce yalnızca ürün bedelini ödeyen tüketiciler, artık gümrük işlemlerinde bu taşıma masrafını karşılamak zorunda kalacak.Düşük maliyetli ürünlerde 3 euro taşıma bedeli, toplam maliyeti ciddi şekilde artırabilir. Örneğin, 1 dolarlık bir ürün satın alan bir tüketici, gümrük işlemlerinde bu ürün için 3 euro taşıma bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu durum, küçük maliyetli alışverişlerde tüketicilerin ek masraf yüküyle karşılaşmasına neden olacak.Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından alışveriş yapan tüketiciler için daha sıkı denetim ve ek maliyetler gündeme geliyor.
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ticaret bakanlığı, kargo, kargo uçağı, çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, vergi, gümrük tarifesi, euro
ticaret bakanlığı, kargo, kargo uçağı, çin, çin ticaret bakanlığı, çin halk cumhuriyeti, vergi, gümrük tarifesi, euro

Gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya indirildi: Ücretsiz kargo dönemi de tamamen sona eriyor

11:36 22.12.2024
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
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Yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya indirildi, eşya adedi ise 500 ile sınırlandırıldı. Yeni düzenleme 27 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek.
27 Aralık 2024’te yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile yurt dışından yapılan gümrüksüz alışveriş limiti 27 euroya indirildi. Bu düzenlemeyle birlikte, ücretsiz kargo dönemi de sona eriyor. Artık ücretsiz kargo sunan alışverişlerde bile 3 euro taşıma bedeli ürün fiyatına dahil edilecek.
Yeni düzenlemeye göre, yurt dışından yapılan alışverişlerde taşıma masraflarının belgelenemediği durumlarda, 3 euro sabit taşıma bedeli ürün fiyatına eklenecek. Bu durum, Temu, AliExpress ve Shein gibi ücretsiz kargo imkanı sunan platformlarda da geçerli olacak. Daha önce yalnızca ürün bedelini ödeyen tüketiciler, artık gümrük işlemlerinde bu taşıma masrafını karşılamak zorunda kalacak.
Düşük maliyetli ürünlerde 3 euro taşıma bedeli, toplam maliyeti ciddi şekilde artırabilir. Örneğin, 1 dolarlık bir ürün satın alan bir tüketici, gümrük işlemlerinde bu ürün için 3 euro taşıma bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu durum, küçük maliyetli alışverişlerde tüketicilerin ek masraf yüküyle karşılaşmasına neden olacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışından alışveriş yapan tüketiciler için daha sıkı denetim ve ek maliyetler gündeme geliyor.
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