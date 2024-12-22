https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/milli-savunma-bakani-guler-suriyede-teror-orgutlerinden-tamamen-kurtulacak-1091868748.html

Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye terör örgütlerinden tamamen kurtulacak

Milli Savunma Bakanı Güler: Suriye terör örgütlerinden tamamen kurtulacak

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye sınırında yaptığı açıklamada, Türk Ordusu’nun IŞİD ile sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ordu olduğunu vurguladı... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T12:25+0300

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları ile birlikte Kilis/Çıldıroba’da önemli incelemelerde bulundu. Suriye sınırında gerçekleştirilen video telekonferans toplantısında yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla bir araya gelen Bakan Güler, Türkiye’nin güvenliği, sınır ötesi harekâtlar ve Suriye’deki yeni gelişmeler hakkında kritik açıklamalarda bulundu.'Türk Ordusu, IŞİD ile gögüs gögüse mücadele eden tek ordu'Bakan Güler, Suriye’de 2011’de başlayan krizin PKK/YPG ve IŞİD terör örgütlerinin alan kazanmalarına neden olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu tehdide karşı büyük bedeller ödediğini ifade eden Güler, sınır ötesi operasyonların önemine dikkat çekti.“Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı öncesinde ağır bedeller ödedi. Reyhanlı, Suruç, Ankara, İstanbul ve diğer illerimizde terör saldırıları nedeniyle yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Buna karşılık Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliğini sağlamak için sahada IŞİD ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu olarak tarihe geçmiştir. Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında 67 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” dedi.Güler, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terör koridorunun parçalandığını ve harekât bölgelerinde halkın normalleşmesi için büyük çaba gösterildiğini ifade etti.'Suriye'den terör tamamen söküp atılacak'Suriye’de yeni bir döneme girildiğini belirten Güler, “Suriye halkı artık kendi geleceğini şekillendiriyor. Suriye Millî Ordusu, Tel Rıfat ve Menbic’i teröristlerden temizleyerek bu mücadelenin önemli bir parçası oldu. Biz de Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve halkının güvenliği için yeni yönetimle yakın iş birliği içinde olacağız” dedi.Güler, terör örgütleri tarafından işgal edilen toprakların tamamının kurtarılacağına inandıklarını belirterek, “Biz, hudutlarımız ötesindeki tüm terör unsurlarını temizlemek için kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Bakan Güler, PKK/YPG terör örgütünün kontrol ettiği bölgelerde demografik yapıyı değiştirme girişimlerine dikkat çekerek, “Teröristlerin baskısı kalktığında ve bölge halkı evlerine döndüğünde Suriye’nin gerçek demografik yapısı ortaya çıkacaktır. Türkiye, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerinin hiçbir şekilde yer almasına izin vermeyecektir” dedi.Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar hakkında da bilgi veren Bakan Güler, “Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesinde teröristlerin hareket alanı sınırlandırılmış ve sınırımızın güvenliği sağlanmıştır. Teröristlerin sığındıkları mağara ve barınaklar etkisiz hale getirilmeye devam edilecek. Artık teröristler için Türk adaletine teslim olmak tek çıkış yoludur, aksi takdirde yok olacaklardır” ifadelerini kullandı.'Türkiye bölgede kritik yer oynuyor'Bakan Güler, Türkiye’nin bölgesel istikrarın tesisinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, “Suriye’de kalıcı çözüm için tüm aktörlerin Türkiye ile iş birliği yapması büyük önem taşıyor. Türkiye, uluslararası camiada çözümün anahtarıdır ve bu gerçeği tüm taraflar kabul etmektedir” dedi.Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolüne dikkat çekerek, “Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın birçok bölgesinde mazlum coğrafyalarda denge unsuru olmayı sürdürmektedir. 2025 yılına güçlü hedeflerle girerken, ordumuzun kahramanca mücadelesi, milletimizin dayanışması ve fedakârlıklarıyla büyük başarılara imza atacağız” dedi.Yeni yıl vesilesiyle tüm askeri personele başarı dileklerini ileten Bakan Güler, Türkiye’nin bölgesel ve küresel barış için üzerine düşen her görevi kararlılıkla yerine getireceğini ifade etti.

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türkiye, yaşar güler, suriye, kilis, işid, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanı