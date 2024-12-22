https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/milli-judocu-emre-yazgan-son-yolculuguna-ugurlandi-ikiz-kardesi-tabutu-basinda-yikildi-1091876689.html
Milli Judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı: İkiz kardeşi tabutu başında yıkıldı
Milli Judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı: İkiz kardeşi tabutu başında yıkıldı
Sputnik Türkiye
Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan, Gebze'de düzenlenen cenaze töreniyle... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T16:37+0300
2024-12-22T16:37+0300
2024-12-22T16:37+0300
türkiye
emre yazgan
çığ
erzurum
judo
türkiye judo federasyonu
judo dünya şampiyonası
avrupa judo birliği (eju)
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cenaze töreni
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Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu vefat eden Judo Genç Milli Takımı oyuncusu Emre Yazgan defnedildi.Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan, Gebze'de düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Trabzon'a defnedilmek üzere nakil edildi. Son yolculuğuna uğurlanan Emre Yazgan'ın kazadan kurtulan ikiz kardeşi Yunus Yazgan tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.Emre Yazgan kimdir?Emre Yazgan, 16 yaşında Türk milli judocusuydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olan Yazgan, 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda birincilik elde etti. 21 Aralık 2024 tarihinde Erzurum Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı'nın yüksek irtifa kampı sırasında meydana gelen çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Yunus Yazgan da milli sporcu olup, aynı çığ olayından hafif yaralı olarak kurtuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/erzurum-palandoken-kayak-merkezinde-cig-meydana-geldi-cok-sayida-ekip-olay-yerine-sevk-edildi-1091838152.html
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emre yazgan neden öldü, emre yazgan öldü mü, emre yazgan kaç yaşında, emre yazgan ölüm sebebi, emre yazgan nereli
Milli Judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı: İkiz kardeşi tabutu başında yıkıldı
Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan, Gebze'de düzenlenen cenaze töreniyle memleketi Trabzon'a nakil edildi. Son yolculuğuna uğurlanan Emre Yazgan'ın kazadan kurtulan ikiz kardeşi Yunus Yazgan tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu vefat eden Judo Genç Milli Takımı oyuncusu Emre Yazgan defnedildi.
Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan, Gebze'de düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Trabzon'a defnedilmek üzere nakil edildi. Son yolculuğuna uğurlanan Emre Yazgan'ın kazadan kurtulan ikiz kardeşi Yunus Yazgan tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.
Emre Yazgan, 16 yaşında Türk milli judocusuydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olan Yazgan, 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda birincilik elde etti. 21 Aralık 2024 tarihinde Erzurum Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı'nın yüksek irtifa kampı sırasında meydana gelen çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Yunus Yazgan da milli sporcu olup, aynı çığ olayından hafif yaralı olarak kurtuldu.