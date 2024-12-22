https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/milli-judocu-emre-yazgan-son-yolculuguna-ugurlandi-ikiz-kardesi-tabutu-basinda-yikildi-1091876689.html

Milli Judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı: İkiz kardeşi tabutu başında yıkıldı

Milli Judocu Emre Yazgan son yolculuğuna uğurlandı: İkiz kardeşi tabutu başında yıkıldı

Sputnik Türkiye

Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan, Gebze'de düzenlenen cenaze töreniyle... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T16:37+0300

2024-12-22T16:37+0300

2024-12-22T16:37+0300

türkiye

emre yazgan

çığ

erzurum

judo

türkiye judo federasyonu

judo dünya şampiyonası

avrupa judo birliği (eju)

cenaze

cenaze töreni

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Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu vefat eden Judo Genç Milli Takımı oyuncusu Emre Yazgan defnedildi.Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Milli Judocu Emre Yazgan, Gebze'de düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Trabzon'a defnedilmek üzere nakil edildi. Son yolculuğuna uğurlanan Emre Yazgan'ın kazadan kurtulan ikiz kardeşi Yunus Yazgan tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.Emre Yazgan kimdir?Emre Yazgan, 16 yaşında Türk milli judocusuydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olan Yazgan, 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda birincilik elde etti. 21 Aralık 2024 tarihinde Erzurum Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı'nın yüksek irtifa kampı sırasında meydana gelen çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Yunus Yazgan da milli sporcu olup, aynı çığ olayından hafif yaralı olarak kurtuldu.

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