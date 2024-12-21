https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/antalya-valisi-sahinden-manavgattaki-siddetli-yagisa-iliskin-aciklama-106-kilogramlik-buyuk-bir-1091862677.html
Antalya Valisi Şahin'den Manavgat'taki şiddetli yağışa ilişkin açıklama: '106 kilogramlık büyük bir yağış aldık'
Antalya Valisi Şahin'den Manavgat'taki şiddetli yağışa ilişkin açıklama: '106 kilogramlık büyük bir yağış aldık'
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Antalya Valisi Şahin, Manavgat ilçesinde şiddetli yağışla meydana gelen taşkınla ilgili hasar tespit çalışmalarına yarın başlanacağını belirttiği konuşmasında... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya Valisi Hulusi Şahin'den Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla yağış uyarısı yaptığı, taşkınların görüldüğü Manavgat'ta incelemelerde bulundu.Manavgat Kaymakamlığı'nda Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Vali Şahin, kente yönelik yoğun yağış uyarısı üzerine AFAD koordinasyonunda hazırlık yapıp, ekipleri konuşlandırdıklarını belirtti.Şahin, 2 bin 260 personelin yaklaşık 800 iş makinesi ve diğer ekipmanlarla görev aldığını ifade ederek, "Manavgat hariç diğer ilçelerimizde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Manavgat'ta kısa süre içinde 106 kilogramlık büyük yağış aldık. Özellikle Sarılar Mahallemiz bölgesinde yoğun yağışla beraber su basmaları ihbarları geldi. Toplam 500 civarında ihbar aldık. Bu ihbarların büyük bölümü iş yeri ve konut su basması şeklindeydi. Bunlara müdahale ettik, etmeye de devam ediyoruz" dedi.Tüm ekiplerin sahada çalıştığını vurgulayan Vali Şahin, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/manavgatta-siddetli-yagis-sebebiyle-236-kisi-mahsur-kalmisti-guvenli-alanlara-tahliye-edildiler-1091860582.html
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antalya yağış, manavgat yağış
Antalya Valisi Şahin'den Manavgat'taki şiddetli yağışa ilişkin açıklama: '106 kilogramlık büyük bir yağış aldık'
23:34 21.12.2024 (güncellendi: 23:35 21.12.2024)
Antalya Valisi Şahin, Manavgat ilçesinde şiddetli yağışla meydana gelen taşkınla ilgili hasar tespit çalışmalarına yarın başlanacağını belirttiği konuşmasında kısa süre içinde 106 kilogramlık büyük bir yağış alındığını belirterek hiçbir can kaybının olmadığını dile getirdi.
Antalya Valisi Hulusi Şahin'den Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu' kodla yağış uyarısı yaptığı, taşkınların görüldüğü Manavgat'ta incelemelerde bulundu.
Manavgat Kaymakamlığı'nda Afetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Vali Şahin, kente yönelik yoğun yağış uyarısı üzerine AFAD koordinasyonunda hazırlık yapıp, ekipleri konuşlandırdıklarını belirtti.
Şahin, 2 bin 260 personelin yaklaşık 800 iş makinesi ve diğer ekipmanlarla görev aldığını ifade ederek, "Manavgat hariç diğer ilçelerimizde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Manavgat'ta kısa süre içinde 106 kilogramlık büyük yağış aldık. Özellikle Sarılar Mahallemiz bölgesinde yoğun yağışla beraber su basmaları ihbarları geldi. Toplam 500 civarında ihbar aldık. Bu ihbarların büyük bölümü iş yeri ve konut su basması şeklindeydi. Bunlara müdahale ettik, etmeye de devam ediyoruz" dedi.
Tüm ekiplerin sahada çalıştığını vurgulayan Vali Şahin, şunları kaydetti:
Şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Yağmur da etkisini azalttı. 2 yaralımız var. Dolaba ayağını vurmak suretiyle ayağı kırılan bir vatandaşımız var. Bir de teyzemizin hipotermi durumu var. Onun dışında yaralı da yok ancak çok sayıda hasar kaydı gözüküyor. Yarından itibaren zarar tespit çalışmalarına başlayacağız. Gece boyu su tahliyesine devam edecekler. Yarından itibaren gönüllülerimiz, jandarma ekiplerimizle evlerine su girmiş ve zarar görmüş, çamurla mücadele eden vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Bu konuda vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getireceğiz. Acil ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara Manavgat Kaymakamlığı'mız Sosyal Yardımlaşma Vakfından maddi yardımda bulunacak. Tahliyelerini yaptığımız vatandaşlarımızı başta uygulama otelimiz olmak üzere misafirhanelere yerleştiriyoruz.