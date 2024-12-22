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Manavgat'taki sel felaketinde mahsur kalan köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı
Manavgat'taki sel felaketinde mahsur kalan köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan ve metrekareye 106 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde, sular arasındaki barakada mahsur kalan bir köpek... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T15:58+0300
2024-12-22T16:45+0300
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Turuncu kod uyarısı yapılan Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışın en çok hissedildiği Manavgat'ta çevredekilerin sel suları arasında barakada mahsur kalan bir köpeği kurtarma anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin şiddetli akıntıya rağmen beline bağladığı ip yardımıyla köpeğin bulunduğu barakaya gittiği ve bir süre sonra köpeği bulunduğu yerden çıkarttığı görüldü. 'Kulübesi yarıya kadar su içindeydi'Görüntülerde beline bağladığı ip ile köpeği kurtarmaya çalışan kişi basına yaptığı açıklamada, “İşyerinde çalışıyordum, komşular video attılar. Kafesin yarıya kadar su içindeki halini görünce işyerinden geldim. 'Geçer mi' diye biraz bekledik. Birkaç yeri aradık, gelen giden olmadı. Sağ olsunlar komşularımla girdik köpeği alıp çıkardık. Buralar berbattı. Arabalar dizilmişti, bizim arabalar, üst taraftaki komşuların arabaları, burası hep araba dolmuştu. Birkaç aracı kendi imkanlarımızla çıkardık, kalanına da jandarma geldi, onlar çıkardı” dedi.Gülsüm Toklu isimli görgü tanığı ise yaşanan o anları “Video çekerken bir baktım köpek suyun içinde, arabanın biride buradan o tarafa kayıyor. Komşular gitti arabayı tutamadılar, komşunun birisi düştü suya, onu kaldırdılar. İp bağlayıp köpeği çıkardık. Yani burada küçük kıyamet gibi bir şey yaşandı" dedi.
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Manavgat'taki sel felaketinde mahsur kalan köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı

15:58 22.12.2024 (güncellendi: 16:45 22.12.2024)
© İHA / ARİF KAPLAN - FIRAT DEMİR-AW355479Manavgat'taki sel felaketinde mahsur kalan köpeği çevredekiler kurtardı
Manavgat'taki sel felaketinde mahsur kalan köpeği çevredekiler kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© İHA / ARİF KAPLAN - FIRAT DEMİR-AW355479
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan ve metrekareye 106 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde, sular arasındaki barakada mahsur kalan bir köpek çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Turuncu kod uyarısı yapılan Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışın en çok hissedildiği Manavgat'ta çevredekilerin sel suları arasında barakada mahsur kalan bir köpeği kurtarma anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin şiddetli akıntıya rağmen beline bağladığı ip yardımıyla köpeğin bulunduğu barakaya gittiği ve bir süre sonra köpeği bulunduğu yerden çıkarttığı görüldü.

'Kulübesi yarıya kadar su içindeydi'

Görüntülerde beline bağladığı ip ile köpeği kurtarmaya çalışan kişi basına yaptığı açıklamada, “İşyerinde çalışıyordum, komşular video attılar. Kafesin yarıya kadar su içindeki halini görünce işyerinden geldim. 'Geçer mi' diye biraz bekledik. Birkaç yeri aradık, gelen giden olmadı. Sağ olsunlar komşularımla girdik köpeği alıp çıkardık. Buralar berbattı. Arabalar dizilmişti, bizim arabalar, üst taraftaki komşuların arabaları, burası hep araba dolmuştu. Birkaç aracı kendi imkanlarımızla çıkardık, kalanına da jandarma geldi, onlar çıkardı” dedi.


Gülsüm Toklu isimli görgü tanığı ise yaşanan o anları “Video çekerken bir baktım köpek suyun içinde, arabanın biride buradan o tarafa kayıyor. Komşular gitti arabayı tutamadılar, komşunun birisi düştü suya, onu kaldırdılar. İp bağlayıp köpeği çıkardık. Yani burada küçük kıyamet gibi bir şey yaşandı" dedi.
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