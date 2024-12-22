https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/manavgattaki-sel-felaketinde-mahsur-kalan-kopek-cevredekiler-tarafindan-kurtarildi-1091875029.html

Manavgat'taki sel felaketinde mahsur kalan köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı

Manavgat'taki sel felaketinde mahsur kalan köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün yaşanan ve metrekareye 106 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde, sular arasındaki barakada mahsur kalan bir köpek... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T15:58+0300

2024-12-22T15:58+0300

2024-12-22T16:45+0300

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091874659_0:216:630:570_1920x0_80_0_0_bcdb98f2022127ccafcbbcd038cfc51e.jpg

Turuncu kod uyarısı yapılan Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışın en çok hissedildiği Manavgat'ta çevredekilerin sel suları arasında barakada mahsur kalan bir köpeği kurtarma anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin şiddetli akıntıya rağmen beline bağladığı ip yardımıyla köpeğin bulunduğu barakaya gittiği ve bir süre sonra köpeği bulunduğu yerden çıkarttığı görüldü. 'Kulübesi yarıya kadar su içindeydi'Görüntülerde beline bağladığı ip ile köpeği kurtarmaya çalışan kişi basına yaptığı açıklamada, “İşyerinde çalışıyordum, komşular video attılar. Kafesin yarıya kadar su içindeki halini görünce işyerinden geldim. 'Geçer mi' diye biraz bekledik. Birkaç yeri aradık, gelen giden olmadı. Sağ olsunlar komşularımla girdik köpeği alıp çıkardık. Buralar berbattı. Arabalar dizilmişti, bizim arabalar, üst taraftaki komşuların arabaları, burası hep araba dolmuştu. Birkaç aracı kendi imkanlarımızla çıkardık, kalanına da jandarma geldi, onlar çıkardı” dedi.Gülsüm Toklu isimli görgü tanığı ise yaşanan o anları “Video çekerken bir baktım köpek suyun içinde, arabanın biride buradan o tarafa kayıyor. Komşular gitti arabayı tutamadılar, komşunun birisi düştü suya, onu kaldırdılar. İp bağlayıp köpeği çıkardık. Yani burada küçük kıyamet gibi bir şey yaşandı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kahramanmarasta-depremze-kopegin-ciko-isimli-yavru-kediyi-emzirdigi-goruldu--1091870655.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60