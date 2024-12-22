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Kredi kartlarında bazı şifreler yasaklandı: ATM'de artık kullanılmayacak
Kredi kartlarında bazı şifreler yasaklandı: ATM'de artık kullanılmayacak
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu banka kartı ve kredi kartlarında dolandırıcılığa engel olmak amacıyla ATM şifrelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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BDDK, banka kartı ve kredi kartı dolandırıcılığına karşı bazı şifrelerin konulmasını yasakladı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kartı ve kredi kartlarında dolandırıcılığa engel olmak amacıyla ATM şifrelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu geçen hafta yürürlüğe koymuştu. Buna istinaden bankalara gönderilen yazılı bildiriyle kredi ve banka kartlarında bazı şifreler yasaklandı. ATM'lerde yasaklanan şifreler hangisi?BDDK tarafından daha öncesinde doğum tarihleri banka ve kredi kartlarında kullanılmıyordu. Yeni yasayla artık futbol kulübü tarihleri, şehir plakaları, önemli günler ve yıllar da şifre olarak konulamayacak. Kredi ve banka kartlarında 1453, 1881, 1938, 1903, 1905, 1907, 1919, 1961, 6161, 5757, 1915, 1071, 3535, 0101, 3434, 1923 gibi şifre kombinasyonları geçersiz olacak ve 23 Aralık Pazartesi günü değiştirilmesi için ATM'den bilgi verilecek.Kredi kartına hangi şifre konulur?
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atm şifre, şifre blokesi, kredi kartı şifre değiştirme, atm kart şifresi, en yakın atm

Kredi kartlarında bazı şifreler yasaklandı: ATM'de artık kullanılmayacak

15:51 22.12.2024
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© İHA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu banka kartı ve kredi kartlarında dolandırıcılığa engel olmak amacıyla ATM şifrelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu yürürlüğe koymuştu. Bankalara gönderilen bildiriyle kredi ve banka kartlarında bazı şifreler yasaklandı.
BDDK, banka kartı ve kredi kartı dolandırıcılığına karşı bazı şifrelerin konulmasını yasakladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kartı ve kredi kartlarında dolandırıcılığa engel olmak amacıyla ATM şifrelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu geçen hafta yürürlüğe koymuştu. Buna istinaden bankalara gönderilen yazılı bildiriyle kredi ve banka kartlarında bazı şifreler yasaklandı.

ATM'lerde yasaklanan şifreler hangisi?

BDDK tarafından daha öncesinde doğum tarihleri banka ve kredi kartlarında kullanılmıyordu. Yeni yasayla artık futbol kulübü tarihleri, şehir plakaları, önemli günler ve yıllar da şifre olarak konulamayacak. Kredi ve banka kartlarında 1453, 1881, 1938, 1903, 1905, 1907, 1919, 1961, 6161, 5757, 1915, 1071, 3535, 0101, 3434, 1923 gibi şifre kombinasyonları geçersiz olacak ve 23 Aralık Pazartesi günü değiştirilmesi için ATM'den bilgi verilecek.

Kredi kartına hangi şifre konulur?

Basit rakamlardan kaçının: 1234, 0000 gibi sıralı veya tekrar eden rakamlar kullanmayın.
Tarihlerden kaçının: Doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir bilgileri şifre yapmayın.
Rastgele rakamlar kullanın: 4827 gibi karmaşık kombinasyonlar seçin.
Uzun şifre tercih edin: Bankanızın izin verdiği durumlarda 6 haneli şifre kullanın.
Tahmin edilemez kombinasyonlar seçin: Telefon numarası, ardışık rakamlar gibi dizilimlerden uzak durun.
Şifreyi düzenli değiştirin: Aynı şifreyi uzun süre kullanmayın.
Kimseyle paylaşmayın: Bankalar sizden şifre istemez.
Güvenilmeyen cihazlarda şifre girmeyin: Ortak bilgisayar ve POS cihazlarından kaçının.
Ek güvenlik önlemleri kullanın: Parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik doğrulamaları tercih edin.
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