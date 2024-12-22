https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kredi-kartlarinda-bazi-sifreler-yasaklandi-atmde-artik-kullanilmayacak-1091874816.html

Kredi kartlarında bazı şifreler yasaklandı: ATM'de artık kullanılmayacak

Kredi kartlarında bazı şifreler yasaklandı: ATM'de artık kullanılmayacak

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu banka kartı ve kredi kartlarında dolandırıcılığa engel olmak amacıyla ATM şifrelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T15:51+0300

2024-12-22T15:51+0300

2024-12-22T15:51+0300

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BDDK, banka kartı ve kredi kartı dolandırıcılığına karşı bazı şifrelerin konulmasını yasakladı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kartı ve kredi kartlarında dolandırıcılığa engel olmak amacıyla ATM şifrelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu geçen hafta yürürlüğe koymuştu. Buna istinaden bankalara gönderilen yazılı bildiriyle kredi ve banka kartlarında bazı şifreler yasaklandı. ATM'lerde yasaklanan şifreler hangisi?BDDK tarafından daha öncesinde doğum tarihleri banka ve kredi kartlarında kullanılmıyordu. Yeni yasayla artık futbol kulübü tarihleri, şehir plakaları, önemli günler ve yıllar da şifre olarak konulamayacak. Kredi ve banka kartlarında 1453, 1881, 1938, 1903, 1905, 1907, 1919, 1961, 6161, 5757, 1915, 1071, 3535, 0101, 3434, 1923 gibi şifre kombinasyonları geçersiz olacak ve 23 Aralık Pazartesi günü değiştirilmesi için ATM'den bilgi verilecek.Kredi kartına hangi şifre konulur?

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