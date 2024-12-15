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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/milyonlarca-atm-kullanicisi-icin-yeni-donem-tamamen-yasaklandi-israr-edenin-karti-bloke-edilecek-1091560012.html
Milyonlarca ATM kullanıcısı için yeni dönem Tamamen yasaklandı, ısrar edenin kartı bloke edilecek
Milyonlarca ATM kullanıcısı için yeni dönem Tamamen yasaklandı, ısrar edenin kartı bloke edilecek
Sputnik Türkiye
BDDK tarafından milyonlarca ATM kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geldi. Yapılan düzenleme sonrasında bazı şifrelerin kullanılması tamamen... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T17:21+0300
2024-12-15T17:21+0300
türkiye
atm
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk)
şifre
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Buna göre, futbol takımlarının kuruluş tarihleri artık şifre olarak kullanılamayacak. Bu tarihler, güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle yasak kapsamına alındı.ATM'lerde hangi şifreler kullanılamayacak?Kredi kartı ve banka kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındı.Futbol takımı kuruluş tarihi yasakAvukat Nimet Türe, “Artık taraftarlar da takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacak” dedi. Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini söyledi.Avukat Nimet Türe, “Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kullanımlar çok yaygınlaştığından dolayı BDDK tarafından bir önlem alınmıştı İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı. Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırılacağa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz” diyerek durumu özetledi.Israr edilirse bloke olacakEğer bir banka kullanıcısı ısrarla ATM şifresini taraftarı olduğu takımın kuruluş tarihi yapmaya çalışırsa karları bloke edilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/atmlere-yeni-yasak-geliyor-hangi-sifreler-kullanilamayacak-1088700404.html
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atm, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), şifre
atm, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu (bddk), şifre

Milyonlarca ATM kullanıcısı için yeni dönem Tamamen yasaklandı, ısrar edenin kartı bloke edilecek

17:21 15.12.2024
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Fotoğraf
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BDDK tarafından milyonlarca ATM kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geldi. Yapılan düzenleme sonrasında bazı şifrelerin kullanılması tamamen yasaklandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Buna göre, futbol takımlarının kuruluş tarihleri artık şifre olarak kullanılamayacak. Bu tarihler, güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle yasak kapsamına alındı.

ATM'lerde hangi şifreler kullanılamayacak?

Kredi kartı ve banka kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındı.

Futbol takımı kuruluş tarihi yasak

Avukat Nimet Türe, “Artık taraftarlar da takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacak” dedi. Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini söyledi.
Avukat Nimet Türe, “Kart kopyalanması, kullanılan kartla birlikte şifrenin tahmin edilebilir bir şifre olması durumunda kullanımlar çok yaygınlaştığından dolayı BDDK tarafından bir önlem alınmıştı İlk önlem doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1915 gibi tarihlerin, yılların şifre olarak kullanılmayacağı yönünde ve kişinin kendi doğum tarihini içeren şifrelerin kullanılmayacağı yönünde bir karar yayınlanmıştı. Ancak bu durum bu sefer taraftarların, plaka tekrarlarının yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu taraftarların kuruluş yıllarını şifrelerine yerleştirmesi, plaka tekrarlamaları da yaygınlaştığında şifreler daha tahmin edilebilir. Kullanım hırsızlığına, dolandırılacağa konu edilmesi daha yüksek bir duruma geldiğinden genişletildi diyebiliriz” diyerek durumu özetledi.

Israr edilirse bloke olacak

Eğer bir banka kullanıcısı ısrarla ATM şifresini taraftarı olduğu takımın kuruluş tarihi yapmaya çalışırsa karları bloke edilir.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
EKONOMİ
ATM'lere yeni yasak geliyor: Hangi şifreler artık kullanılamayacak?
2 Ekim, 11:48
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