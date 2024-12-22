https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kis-tatili-planlayanlar-icin-kayak-merkezlerindeki-kar-kalinliklari-aciklandi-1091869967.html

Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı

Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı

Sputnik Türkiye

Eğitimde Şubat tatilinin yaklaşmasıyla kış tatili planlayanlara Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Uludağ'da 56 cm olan kar... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T13:45+0300

2024-12-22T13:45+0300

2024-12-22T13:45+0300

yaşam

palandöken

ilgaz dağı

kartalkaya

uludağ

kar kalınlığı

kayak merkezi

erciyes

kış tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/05/1066596145_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_8d9a08ccf3b12cc7b995dfc555437a6d.jpg

Yeni yıl ve Şubat tatilini yaklaşmasıyla kış tatilcileri için Türkiye genelindeki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi 103 cm ile Palandöken olurken, 77 cm ile Kartalkaya kayak merkezleri ikinci sırada yer aldı. Uludağ'da kar kalınlığı 56 cm, Erciyes'te 50 cm, Sivas Yıldızdağı'nda 70 cm ve Erzincan Ergan'da 75 cm olduğu kaydedildi. Kar kalınlıkları Ilgaz'da 21 cm, Nemrut'ta 25cm ve Artvin Mersivan'da 56 cm olarak açıklandı. Zigana'da ise kar kalınlığı 58 cm olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-5-il-icin-ozel-uyari-yayinladi-kuvvetli-yagmur-ve-yagis-bekleniyor-don-olaylarina-1091870926.html

palandöken

ilgaz dağı

kartalkaya

uludağ

erciyes

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

palandöken, ilgaz dağı, kartalkaya, uludağ, kar kalınlığı, kayak merkezi, erciyes, kış tatili