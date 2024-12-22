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Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı
Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı
Sputnik Türkiye
Eğitimde Şubat tatilinin yaklaşmasıyla kış tatili planlayanlara Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Uludağ'da 56 cm olan kar... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni yıl ve Şubat tatilini yaklaşmasıyla kış tatilcileri için Türkiye genelindeki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi 103 cm ile Palandöken olurken, 77 cm ile Kartalkaya kayak merkezleri ikinci sırada yer aldı. Uludağ'da kar kalınlığı 56 cm, Erciyes'te 50 cm, Sivas Yıldızdağı'nda 70 cm ve Erzincan Ergan'da 75 cm olduğu kaydedildi. Kar kalınlıkları Ilgaz'da 21 cm, Nemrut'ta 25cm ve Artvin Mersivan'da 56 cm olarak açıklandı. Zigana'da ise kar kalınlığı 58 cm olarak ölçüldü.
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palandöken, ilgaz dağı, kartalkaya, uludağ, kar kalınlığı, kayak merkezi, erciyes, kış tatili
palandöken, ilgaz dağı, kartalkaya, uludağ, kar kalınlığı, kayak merkezi, erciyes, kış tatili

Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı

13:45 22.12.2024
© AARize'de lazboard ile kayak şenliği düzenlendi
Rize'de lazboard ile kayak şenliği düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
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Eğitimde Şubat tatilinin yaklaşmasıyla kış tatili planlayanlara Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Uludağ'da 56 cm olan kar kalınlığı, Kartalkaya'da 77 cm ve Palandöken'de 103 cm olduğu belirtildi.
Yeni yıl ve Şubat tatilini yaklaşmasıyla kış tatilcileri için Türkiye genelindeki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi 103 cm ile Palandöken olurken, 77 cm ile Kartalkaya kayak merkezleri ikinci sırada yer aldı.
Uludağ'da kar kalınlığı 56 cm, Erciyes'te 50 cm, Sivas Yıldızdağı'nda 70 cm ve Erzincan Ergan'da 75 cm olduğu kaydedildi.
© AA / Omar ZaghloulKış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı
Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA / Omar Zaghloul
Kar kalınlıkları Ilgaz'da 21 cm, Nemrut'ta 25cm ve Artvin Mersivan'da 56 cm olarak açıklandı. Zigana'da ise kar kalınlığı 58 cm olarak ölçüldü.
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