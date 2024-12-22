https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kis-tatili-planlayanlar-icin-kayak-merkezlerindeki-kar-kalinliklari-aciklandi-1091869967.html
Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı
Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı
Sputnik Türkiye
Eğitimde Şubat tatilinin yaklaşmasıyla kış tatili planlayanlara Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Uludağ'da 56 cm olan kar... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T13:45+0300
2024-12-22T13:45+0300
2024-12-22T13:45+0300
yaşam
palandöken
ilgaz dağı
kartalkaya
uludağ
kar kalınlığı
kayak merkezi
erciyes
kış tatili
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Yeni yıl ve Şubat tatilini yaklaşmasıyla kış tatilcileri için Türkiye genelindeki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi 103 cm ile Palandöken olurken, 77 cm ile Kartalkaya kayak merkezleri ikinci sırada yer aldı. Uludağ'da kar kalınlığı 56 cm, Erciyes'te 50 cm, Sivas Yıldızdağı'nda 70 cm ve Erzincan Ergan'da 75 cm olduğu kaydedildi. Kar kalınlıkları Ilgaz'da 21 cm, Nemrut'ta 25cm ve Artvin Mersivan'da 56 cm olarak açıklandı. Zigana'da ise kar kalınlığı 58 cm olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/meteoroloji-5-il-icin-ozel-uyari-yayinladi-kuvvetli-yagmur-ve-yagis-bekleniyor-don-olaylarina-1091870926.html
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palandöken, ilgaz dağı, kartalkaya, uludağ, kar kalınlığı, kayak merkezi, erciyes, kış tatili
palandöken, ilgaz dağı, kartalkaya, uludağ, kar kalınlığı, kayak merkezi, erciyes, kış tatili
Kış tatili planlayanlar için kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları açıklandı
Eğitimde Şubat tatilinin yaklaşmasıyla kış tatili planlayanlara Türkiye'deki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Uludağ'da 56 cm olan kar kalınlığı, Kartalkaya'da 77 cm ve Palandöken'de 103 cm olduğu belirtildi.
Yeni yıl ve Şubat tatilini yaklaşmasıyla kış tatilcileri için Türkiye genelindeki kayak merkezlerinin kar kalınlıkları açıklandı. Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi 103 cm ile Palandöken olurken, 77 cm ile Kartalkaya kayak merkezleri ikinci sırada yer aldı.
Uludağ'da kar kalınlığı 56 cm, Erciyes'te 50 cm, Sivas Yıldızdağı'nda 70 cm ve Erzincan Ergan'da 75 cm olduğu kaydedildi.
Kar kalınlıkları Ilgaz'da 21 cm, Nemrut'ta 25cm ve Artvin Mersivan'da 56 cm olarak açıklandı. Zigana'da ise kar kalınlığı 58 cm olarak ölçüldü.