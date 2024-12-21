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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/almanya-basbakani-olaf-scholz-magdeburgda-5-olu-200-yaralidan-40in-durumu-kritik-1091853247.html
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Magdeburg'da: '5 ölü, 200 yaralıdan 40'ın durumu kritik'
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Magdeburg'da: '5 ölü, 200 yaralıdan 40'ın durumu kritik'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg kentindeki Noel pazarını ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde düzenlenen araçlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybettiğini... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T16:31+0300
2024-12-21T16:31+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarında dün akşam meydana gelen araçlı saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Başbakan Scholz, dün yaşanan saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırganın kimliği ve motivasyonları araştırıldığını belirtti.Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırıyı 'korkunç ve çılgınca bir eylem' olarak nitelendirdi. Scholz, “Noel pazarından daha huzurlu ve sakin bir yer yoktur. Bu trajik ve yıkıcı bir olaydır ve hiçbir şey cevapsız bırakılmamalıdır. Suç tam olarak araştırılmalıdır” dedi. Ayrıca saldırının tüm yönleriyle aydınlatılacağını ve adaletin yerini bulacağını vurgulayan Scholz, "Ülke olarak bir arada kalmamız, birbirimize kenetlenmemiz ve birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Birlikteliğimizi belirleyen şey nefret değil, ortak bir geleceği kazanmak isteyen bir topluluk olduğumuz gerçeğidir" dedi.Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 40’a yakın kişinin ağır yaralandığı açıklandı. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, "Bu trajedinin boyutu tahminlerimizin çok ötesinde" diyerek saldırının şehrin tarihine derin bir iz bırakacağını belirtti. Akşam saatlerinde olayın kurbanları için Magdeburg Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.Saldırının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu Talib A. hakkında dikkat çekici detaylar ortaya çıkmıştı. Alman basınının aktardığına göre, 50 yaşındaki doktor, aşırı sağ, İslam karşıtı görüşleri ve siyonizm yanlısı duruşuyla tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/almanyada-noel-pazarina-saldiran-kisinin-bilgileri-ortaya-cikti-suudi-arabistanli-ateist-israil-1091840453.html
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz Magdeburg'da: '5 ölü, 200 yaralıdan 40'ın durumu kritik'

16:31 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim NorooziAlmanya Başbakanı Olaf Scholz Magdeburg'da bir arabanın kalabalığın arasına daldığı Noel Pazarı'nı ziyaret etti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Magdeburg'da bir arabanın kalabalığın arasına daldığı Noel Pazarı'nı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Magdeburg kentindeki Noel pazarını ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde düzenlenen araçlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybettiğini, yaralanan 200 kişi arasından 40’a yakın kişinin durumunun ağır olduğunu bildiren Scholz, 'suçun tam olarak araştırılacağını ve hiçbir şeyin cevapsız bırakılmayacağını' söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarında dün akşam meydana gelen araçlı saldırıda beş kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerini ziyaret eden Başbakan Scholz, dün yaşanan saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırganın kimliği ve motivasyonları araştırıldığını belirtti.
Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırıyı 'korkunç ve çılgınca bir eylem' olarak nitelendirdi. Scholz, “Noel pazarından daha huzurlu ve sakin bir yer yoktur. Bu trajik ve yıkıcı bir olaydır ve hiçbir şey cevapsız bırakılmamalıdır. Suç tam olarak araştırılmalıdır” dedi.
Ayrıca saldırının tüm yönleriyle aydınlatılacağını ve adaletin yerini bulacağını vurgulayan Scholz, "Ülke olarak bir arada kalmamız, birbirimize kenetlenmemiz ve birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Birlikteliğimizi belirleyen şey nefret değil, ortak bir geleceği kazanmak isteyen bir topluluk olduğumuz gerçeğidir" dedi.
Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 40’a yakın kişinin ağır yaralandığı açıklandı. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff, "Bu trajedinin boyutu tahminlerimizin çok ötesinde" diyerek saldırının şehrin tarihine derin bir iz bırakacağını belirtti. Akşam saatlerinde olayın kurbanları için Magdeburg Katedrali'nde bir anma töreni düzenlenecek.
Saldırının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu Talib A. hakkında dikkat çekici detaylar ortaya çıkmıştı. Alman basınının aktardığına göre, 50 yaşındaki doktor, aşırı sağ, İslam karşıtı görüşleri ve siyonizm yanlısı duruşuyla tanınıyor.
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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