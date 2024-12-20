https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/istanbul-beykozda-nil-timsahi-besleyen-kisiye-operasyon-duzenlendi-1091830801.html
İstanbul Beykoz'da 'Nil Timsahı' besleyen kişiye operasyon düzenlendi
İstanbul Beykoz'da 'Nil Timsahı' besleyen kişiye operasyon düzenlendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Beykoz'da Göreli Mahallesi'nde oturan Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun evinden canlı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T20:23+0300
2024-12-20T20:23+0300
2024-12-20T20:24+0300
türkiye
timsah
yılan
kartal
beykoz
istanbul
hayvan
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
hayvan hakları derneği (haytap)
hayvan hakları
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İstanbul Beykoz'da evinde Nil Timsahı, Anakonda yılanı ve Boa yılanı besleyen şahsa operasyon düzenlendi.19 Aralık tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Beykoz'da Göreli Mahallesi'nde oturan Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun evinden canlı vaziyette Nil Timsahı, Anakonda yılanı ve Boa yılanı ele geçirilirken bazı hayvanların postları da bulundu.Polislerden önce kaçtığı düşünülen firari Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olay hakkında soruşturma başlatılırken hayvanlar koruma altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/apartmanda-evcil-hayvan-yasagi-yonetimden-izin-gerekiyor-1091514441.html
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timsah, yılan, kartal, beykoz, istanbul, hayvan, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), hayvan hakları derneği (haytap), hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti, pet hayvan
timsah, yılan, kartal, beykoz, istanbul, hayvan, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), hayvan hakları derneği (haytap), hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti, pet hayvan
İstanbul Beykoz'da 'Nil Timsahı' besleyen kişiye operasyon düzenlendi
20:23 20.12.2024 (güncellendi: 20:24 20.12.2024)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Beykoz'da Göreli Mahallesi'nde oturan Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun evinden canlı vaziyette Nil Timsahı, Anakonda yılanı ve Boa yılanı ele geçirilirken bazı hayvanların postları da bulundu.
İstanbul Beykoz'da evinde Nil Timsahı, Anakonda yılanı ve Boa yılanı besleyen şahsa operasyon düzenlendi.
19 Aralık tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Beykoz'da Göreli Mahallesi'nde oturan Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun evinden canlı vaziyette Nil Timsahı, Anakonda yılanı ve Boa yılanı ele geçirilirken bazı hayvanların postları da bulundu.
Polislerden önce kaçtığı düşünülen firari Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olay hakkında soruşturma başlatılırken hayvanlar koruma altına alındı.