https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/istanbul-beykozda-nil-timsahi-besleyen-kisiye-operasyon-duzenlendi-1091830801.html

İstanbul Beykoz'da 'Nil Timsahı' besleyen kişiye operasyon düzenlendi

İstanbul Beykoz'da 'Nil Timsahı' besleyen kişiye operasyon düzenlendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Beykoz'da Göreli Mahallesi'nde oturan Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun evinden canlı... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T20:23+0300

2024-12-20T20:23+0300

2024-12-20T20:24+0300

türkiye

timsah

yılan

kartal

beykoz

istanbul

hayvan

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

hayvan hakları derneği (haytap)

hayvan hakları

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İstanbul Beykoz'da evinde Nil Timsahı, Anakonda yılanı ve Boa yılanı besleyen şahsa operasyon düzenlendi.19 Aralık tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Beykoz'da Göreli Mahallesi'nde oturan Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun evinden canlı vaziyette Nil Timsahı, Anakonda yılanı ve Boa yılanı ele geçirilirken bazı hayvanların postları da bulundu.Polislerden önce kaçtığı düşünülen firari Çerkez Cengiz lakaplı Cengiz Şıklaroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olay hakkında soruşturma başlatılırken hayvanlar koruma altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/apartmanda-evcil-hayvan-yasagi-yonetimden-izin-gerekiyor-1091514441.html

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beykoz

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Sputnik Türkiye

timsah, yılan, kartal, beykoz, istanbul, hayvan, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), hayvan hakları derneği (haytap), hayvan hakları, hayvan yasası, hayvan cinayeti, pet hayvan