https://anlatilaninotesi.com.tr/20241020/istanbul-barosunun-yeni-baskani-belli-oldu-1089462230.html

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı İbrahim Özden Kaboğlu oldu. 20.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-20T18:44+0300

2024-10-20T18:44+0300

2024-10-20T19:26+0300

türkiye

istanbul barosu

ibrahim kaboğlu

baro

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0a/1086693772_0:185:2120:1377_1920x0_80_0_0_4d879e7b8f7e03f4a370bf3b7d0e4c58.jpg

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi.Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu. 64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı.Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.12 adaylı baro seçimiÖnce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekmişti.Kurulda, Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Gurubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışmıştı.Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılmıştı.İbrahim Kaboğlu kimdir?İbrahim Kaboğlu, 10 Nisan 1950 yılında Artvin Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı.1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu. 2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi.2008 yılında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı fakat aday gösterilmedi.2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın Légion d’Honneur madalyası verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221009/ankara-barosu-baskani-mustafa-koroglu-oldu-1062132810.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim kaboğlu kimdir?, istanbul barosu başkanı ibrahim kaboğlu'nun hayatı, ibrahim kaboğlu biyografi, istanbul barosu seçim sonuçları, yeni istanbul barosu başkanı ibrahim kaboğlu kimdir?, ibrahim kaboğlu kaç yaşında, nereli?, ibrahim kaboğlu nereli, ibrahim kaboğlu hangi partili