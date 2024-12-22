https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/arjantinden-yeni-nukleer-donemi-yerli-nukleer-enerji-gelistirilecek-1091863737.html
Arjantin'den yeni nükleer dönemi: Yerli nükleer enerji geliştirilecek
Arjantin'den yeni nükleer dönemi: Yerli nükleer enerji geliştirilecek
Sputnik Türkiye
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin nükleer enerji kapasitesini artırmayı ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen 'Arjantin Nükleer... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T07:57+0300
2024-12-22T07:57+0300
2024-12-22T07:57+0300
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arjantin
javier milei
nükleer
santral
nükleer santral
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin enerji politikalarında yeni bir dönemi başlatacak olan 'Arjantin Nükleer Planı'nı kamuoyuna duyurdu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu plan, Arjantin’in yerel teknolojisiyle geliştirilecek ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA/OIEA) desteğiyle hayata geçirilecek.Plan kapsamında, Arjantin’in nükleer enerji kapasitesinin artırılması ve bu alandaki bağımsız teknolojik yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, enerji güvenliğini sağlamayı amaçlayan plan, nükleer teknolojinin uluslararası standartlara uygun şekilde ve tamamen barışçıl amaçlarla kullanılmasını öngörüyor.'Öncü olacağız'Projenin detayları hakkında açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Milei’nin başdanışmanı ve proje sorumlusu Demian Reidal, iddialı bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti. Reidal, “Onlarca yıllık gerilemenin ardından nükleer enerji muzaffer bir dönüş yapacak. Biz bu yarışta sadece yer almakla kalmayacağız; aynı zamanda öncü olmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Reidal ayrıca, sürecin merkezinde Arjantinli nükleer mühendislerin yer alacağını vurgulayarak, “Bu plan, hem Arjantin’in hem de dünyanın enerji geleceğinde nükleer enerjinin temel taşlarından biri olacağını simgeliyor.” dedi.Hali hazırda üç aktif nükleer enerji bulunuyorArjantin’de halihazırda Atucha I, Atucha II ve Embalse olmak üzere üç aktif nükleer enerji santrali bulunuyor. Yeni plan, bu santrallerin mevcut kapasitesini artırmanın yanı sıra, gelecekteki enerji projelerine de yön vermeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/milei-reformlarimiz-kabul-edilseydi-arjantin-almanyaya-benzeyebilirdi-1082810687.html
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arjantin, javier milei, nükleer, santral, nükleer santral, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
arjantin, javier milei, nükleer, santral, nükleer santral, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
Arjantin'den yeni nükleer dönemi: Yerli nükleer enerji geliştirilecek
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin nükleer enerji kapasitesini artırmayı ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen 'Arjantin Nükleer Planı'nı açıkladı. Plan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının desteğiyle tamamen barışçıl amaçlarla hayata geçirilecek.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin enerji politikalarında yeni bir dönemi başlatacak olan 'Arjantin Nükleer Planı'nı kamuoyuna duyurdu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu plan, Arjantin’in yerel teknolojisiyle geliştirilecek ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA/OIEA) desteğiyle hayata geçirilecek.
Plan kapsamında, Arjantin’in nükleer enerji kapasitesinin artırılması ve bu alandaki bağımsız teknolojik yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, enerji güvenliğini sağlamayı amaçlayan plan, nükleer teknolojinin uluslararası standartlara uygun şekilde ve tamamen barışçıl amaçlarla kullanılmasını öngörüyor.
Projenin detayları hakkında açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Milei’nin başdanışmanı ve proje sorumlusu Demian Reidal, iddialı bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti. Reidal, “Onlarca yıllık gerilemenin ardından nükleer enerji muzaffer bir dönüş yapacak. Biz bu yarışta sadece yer almakla kalmayacağız; aynı zamanda öncü olmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Reidal ayrıca, sürecin merkezinde Arjantinli nükleer mühendislerin yer alacağını vurgulayarak, “Bu plan, hem Arjantin’in hem de dünyanın enerji geleceğinde nükleer enerjinin temel taşlarından biri olacağını simgeliyor.” dedi.
Hali hazırda üç aktif nükleer enerji bulunuyor
Arjantin’de halihazırda Atucha I, Atucha II ve Embalse olmak üzere üç aktif nükleer enerji santrali bulunuyor. Yeni plan, bu santrallerin mevcut kapasitesini artırmanın yanı sıra, gelecekteki enerji projelerine de yön vermeyi hedefliyor.