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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/harkov-ve-donetskteki-iki-yerlesim-birimi-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1091870766.html
Harkov ve Donetsk'teki iki yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçti
Harkov ve Donetsk'teki iki yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunu yerleşim birimlerinden çıkararak kontrol alanını... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T13:14+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saat içindeki silahlı faaliyetler sonucunda Ukrayna Harkov Bölgesi'ndeki Lozovaya ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kransoye köyünü ele geçirdiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, kararlı faaliyetleri sonucunda Harkov Bölgesi'nin Lozovaya köyünü Ukraynalı askerlerden almayı başardı.Düşmanın 6 karşı saldırısını püskürten 'Zapad' askeri grubu, Ukrayna ordusuna önemli asker ve teçhizat kaybı verdirdi.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleri düzenleyerek DHC'nin Krasnoye yerleşimini özgürleştirdi.Son 24 saat içindeki çatışmalar sonucunda Rus ordusu, yaklaşık 1600 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma sistemleri, 1 Neptün güdümlü füzesi, 2 ABD yapımı HIMARS roketi ile 100 İHA'yı imha etti.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, harekat bölgesindeki 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/putinden-3-dunya-savasi-aciklamasi-kimseyi-korkutmaya-gerek-yok-1091867236.html
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ukrayna, batı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), himars, özel askeri harekat, rusya, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, kharkov
ukrayna, batı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), himars, özel askeri harekat, rusya, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), harkov, kharkov

Harkov ve Donetsk'teki iki yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:14 22.12.2024
© Sputnik / Максим ПлатоновRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© Sputnik / Максим Платонов
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Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişine devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunu yerleşim birimlerinden çıkararak kontrol alanını genişletiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saat içindeki silahlı faaliyetler sonucunda Ukrayna Harkov Bölgesi'ndeki Lozovaya ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kransoye köyünü ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, kararlı faaliyetleri sonucunda Harkov Bölgesi'nin Lozovaya köyünü Ukraynalı askerlerden almayı başardı.

Düşmanın 6 karşı saldırısını püskürten 'Zapad' askeri grubu, Ukrayna ordusuna önemli asker ve teçhizat kaybı verdirdi.

'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleri düzenleyerek DHC'nin Krasnoye yerleşimini özgürleştirdi.

Son 24 saat içindeki çatışmalar sonucunda Rus ordusu, yaklaşık 1600 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.

Rus hava savunma sistemleri, 1 Neptün güdümlü füzesi, 2 ABD yapımı HIMARS roketi ile 100 İHA'yı imha etti.

Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, harekat bölgesindeki 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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