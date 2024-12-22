Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saat içindeki silahlı faaliyetler sonucunda Ukrayna Harkov Bölgesi'ndeki Lozovaya ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kransoye köyünü ele geçirdiğini bildirdi.



Bakanlığın açıklamasına göre 'Zapad' (Batı) askeri grubu, kararlı faaliyetleri sonucunda Harkov Bölgesi'nin Lozovaya köyünü Ukraynalı askerlerden almayı başardı.



Düşmanın 6 karşı saldırısını püskürten 'Zapad' askeri grubu, Ukrayna ordusuna önemli asker ve teçhizat kaybı verdirdi.



'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, başarılı taarruz faaliyetleri düzenleyerek DHC'nin Krasnoye yerleşimini özgürleştirdi.



Son 24 saat içindeki çatışmalar sonucunda Rus ordusu, yaklaşık 1600 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.



Rus hava savunma sistemleri, 1 Neptün güdümlü füzesi, 2 ABD yapımı HIMARS roketi ile 100 İHA'yı imha etti.



Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, harekat bölgesindeki 138 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.