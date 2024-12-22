https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/galatasaray-kayserisporu-5-1-maglup-etti-1091879081.html
Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti
Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında Galatasaray Spor Kulübü, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-1 kazanan sarı kırmızılı takım en... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T19:16+0300
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2024-12-22T19:18+0300
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Galatasaray-Kayserispor maçı 22 Aralık Pazar Günü saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynandı.Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray Spor Kulübü, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkararak puan durumunda öne geçti.Müsabakanın golleri 4'üncü ve 71'inci dakikada Victor Osimhen, 29'uncu ve 87'inci dakikada Barış Alper Yılmaz ve 51'inci dakikada Yunus Akgün'den geldi. Kayserispor'un tek golü ise Bahoken'den gelirken maçı sonu Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kayserispor-galatasaray-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-1091872058.html
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galatasaray kayserispor özet izle, galatasaray kayserispor maçı
galatasaray kayserispor özet izle, galatasaray kayserispor maçı
Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti
19:16 22.12.2024 (güncellendi: 19:18 22.12.2024)
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında Galatasaray Spor Kulübü, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-1 kazanan sarı kırmızılı takım en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkararak şampiyonlukta öne geçti.
Galatasaray-Kayserispor maçı 22 Aralık Pazar Günü saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynandı.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray Spor Kulübü, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkararak puan durumunda öne geçti.
Müsabakanın golleri 4'üncü ve 71'inci dakikada Victor Osimhen, 29'uncu ve 87'inci dakikada Barış Alper Yılmaz ve 51'inci dakikada Yunus Akgün'den geldi. Kayserispor'un tek golü ise Bahoken'den gelirken maçı sonu Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti.