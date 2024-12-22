https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/galatasaray-kayserisporu-5-1-maglup-etti-1091879081.html

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Galatasaray, Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında Galatasaray Spor Kulübü, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-1 kazanan sarı kırmızılı takım en... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray-Kayserispor maçı 22 Aralık Pazar Günü saat 16.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynandı.Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray Spor Kulübü, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkararak puan durumunda öne geçti.Müsabakanın golleri 4'üncü ve 71'inci dakikada Victor Osimhen, 29'uncu ve 87'inci dakikada Barış Alper Yılmaz ve 51'inci dakikada Yunus Akgün'den geldi. Kayserispor'un tek golü ise Bahoken'den gelirken maçı sonu Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kayserispor-galatasaray-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-1091872058.html

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