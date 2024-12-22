https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/babasini-dovmek-icin-boksor-oldu-gazetelerde-ornek-boksor-mansetleri-atildi-1091877798.html

Babasını dövmek için boksör oldu: Gazetelerde 'örnek boksör' manşetleri atıldı

Babasını dövmek için boksör oldu: Gazetelerde 'örnek boksör' manşetleri atıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Sultanbeyli'de İsmail Özkan isimli ayakkabı tamircisi eski boksör olduğunu ve gazetelerde 'örnek boksör' diye haber olduğunu açıkladı. Boksa başlama... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T17:51+0300

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boks

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kick boks

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boksör

ayakkabı

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Küçük ayakkabı atölyesinde tamircilik yapan eski boksör küçükken babasını dövmek için boks öğrendiğini duyurdu.Sultanbeyli'de İsmail Özkan isimli ayakkabı tamircisi eski boksör olduğunu ve gazetelerde 'örnek boksör' diye haber yapıldığını açıkladı. Boksa başlama hikayesinin babasından küçük yaşlarda şiddet görmesi olarak belirten ayakkabı tamircisi büyüyünce babasıyla arasının düzeldiğini ancak boks maçlarını babasının izleyemeden beyin kanamasından vefat ettiğini açıkladı. Küçükken babasına olan sinirinden boks öğrendiğini açıklayan ayakkabı tamircisi İsmail Özkan ''Öyle sinirleniyordum ki, kendi kendime boksu öğreneceğim, babamı döveceğim diyordum. Ama baba dövülür mü? Ben de boksa başladım. Babam da o ara hasta oldu. Maçlara çıkıyordum. Maça çıkınca tribünlere bakıyordum 'babam keşke yanımda olsa da izlese diyordum' arkadaşlarımın babaları gelirdi. Omuzlarına alıyordu bunun duygusallığını hep yaşarım. Babam beyin kanaması geçirmişti, hasta olduğu için gelemiyordu. Ben kendi maçlarımı izletmeye çalışıyordum ama akli dengesi gitmişti. Ben maçlara gideceğimi söylediğimde 'oğlum dikkat et kendine' derdi'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/jake-paul-ile-mike-tyson-bokstan-men-edildi-1090713961.html

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