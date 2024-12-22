https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/babasini-dovmek-icin-boksor-oldu-gazetelerde-ornek-boksor-mansetleri-atildi-1091877798.html
Babasını dövmek için boksör oldu: Gazetelerde 'örnek boksör' manşetleri atıldı
Babasını dövmek için boksör oldu: Gazetelerde 'örnek boksör' manşetleri atıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Sultanbeyli'de İsmail Özkan isimli ayakkabı tamircisi eski boksör olduğunu ve gazetelerde 'örnek boksör' diye haber olduğunu açıkladı. Boksa başlama... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T17:51+0300
2024-12-22T17:51+0300
2024-12-22T17:54+0300
türkiye
boks
türkiye boks federasyonu
kick boks
dünya boks birliği
uluslararası boks birliği
dünya boks konseyi
dünya boks konseyi (wbc)
boksör
ayakkabı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091877624_0:481:2538:1909_1920x0_80_0_0_a3f4059340057c42f32863c3d6310388.jpg
Küçük ayakkabı atölyesinde tamircilik yapan eski boksör küçükken babasını dövmek için boks öğrendiğini duyurdu.Sultanbeyli'de İsmail Özkan isimli ayakkabı tamircisi eski boksör olduğunu ve gazetelerde 'örnek boksör' diye haber yapıldığını açıkladı. Boksa başlama hikayesinin babasından küçük yaşlarda şiddet görmesi olarak belirten ayakkabı tamircisi büyüyünce babasıyla arasının düzeldiğini ancak boks maçlarını babasının izleyemeden beyin kanamasından vefat ettiğini açıkladı. Küçükken babasına olan sinirinden boks öğrendiğini açıklayan ayakkabı tamircisi İsmail Özkan ''Öyle sinirleniyordum ki, kendi kendime boksu öğreneceğim, babamı döveceğim diyordum. Ama baba dövülür mü? Ben de boksa başladım. Babam da o ara hasta oldu. Maçlara çıkıyordum. Maça çıkınca tribünlere bakıyordum 'babam keşke yanımda olsa da izlese diyordum' arkadaşlarımın babaları gelirdi. Omuzlarına alıyordu bunun duygusallığını hep yaşarım. Babam beyin kanaması geçirmişti, hasta olduğu için gelemiyordu. Ben kendi maçlarımı izletmeye çalışıyordum ama akli dengesi gitmişti. Ben maçlara gideceğimi söylediğimde 'oğlum dikkat et kendine' derdi'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/jake-paul-ile-mike-tyson-bokstan-men-edildi-1090713961.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091877624_0:73:2538:1977_1920x0_80_0_0_1bc9b4538e97881b24c2a46768cef177.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), boksör, ayakkabı
boks, türkiye boks federasyonu, kick boks, dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), boksör, ayakkabı
Babasını dövmek için boksör oldu: Gazetelerde 'örnek boksör' manşetleri atıldı
17:51 22.12.2024 (güncellendi: 17:54 22.12.2024)
İstanbul Sultanbeyli'de İsmail Özkan isimli ayakkabı tamircisi eski boksör olduğunu ve gazetelerde 'örnek boksör' diye haber olduğunu açıkladı. Boksa başlama hikayesinin babasından küçük yaşlarda şiddet görmesi olarak belirten ayakkabı tamircisi büyüyünce arasının düzeldiği babasının beyin kanaması geçirerek maçlarını seyredemediğini belirtti.
Küçük ayakkabı atölyesinde tamircilik yapan eski boksör küçükken babasını dövmek için boks öğrendiğini duyurdu.
Sultanbeyli'de İsmail Özkan isimli ayakkabı tamircisi eski boksör olduğunu ve gazetelerde 'örnek boksör' diye haber yapıldığını açıkladı. Boksa başlama hikayesinin babasından küçük yaşlarda şiddet görmesi olarak belirten ayakkabı tamircisi büyüyünce babasıyla arasının düzeldiğini ancak boks maçlarını babasının izleyemeden beyin kanamasından vefat ettiğini açıkladı.
Küçükken babasına olan sinirinden boks öğrendiğini açıklayan ayakkabı tamircisi İsmail Özkan ''Öyle sinirleniyordum ki, kendi kendime boksu öğreneceğim, babamı döveceğim diyordum. Ama baba dövülür mü? Ben de boksa başladım. Babam da o ara hasta oldu. Maçlara çıkıyordum. Maça çıkınca tribünlere bakıyordum 'babam keşke yanımda olsa da izlese diyordum' arkadaşlarımın babaları gelirdi. Omuzlarına alıyordu bunun duygusallığını hep yaşarım. Babam beyin kanaması geçirmişti, hasta olduğu için gelemiyordu. Ben kendi maçlarımı izletmeye çalışıyordum ama akli dengesi gitmişti. Ben maçlara gideceğimi söylediğimde 'oğlum dikkat et kendine' derdi'' açıklamasında bulundu.