https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/jake-paul-ile-mike-tyson-bokstan-men-edildi-1090713961.html

Jake Paul ile Mike Tyson bokstan men edildi

Jake Paul ile Mike Tyson bokstan men edildi

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas şehrinde 16 Kasım Cumartesi günü efsane boksör Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya gelmişti. Dünyada... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T17:27+0300

2024-11-22T17:27+0300

2024-11-22T17:27+0300

spor

mike tyson

jake paul

boks

kick boks

türkiye boks federasyonu

dünya boks birliği

dünya boks konseyi

dünya boks konseyi (wbc)

uluslararası boks birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090466063_0:117:2242:1378_1920x0_80_0_0_3dd6b96d834861a8b93e69247f91474d.jpg

58 yaşındaki Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul kural dışı hareketleri nedeniyle bokstan men edildi.16 Kasım Cumartesi günü ABD'nin Teksas kentinde düzenlenen organizasyonda efsane boksör Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul karşılaşmıştı. 8 raunt süren müsabakayı puan sistemi ile Jake Paul kazanırken Teksas Lisans ve Düzenleme Kurulu resmi maçın raunt sürelerine uymadığını belirterek iki sporcuyu bokstan men ettiğini açıkladı. Teksas boks kurallarına göre her raunt için üç gün dinlenme süresi verilmesi gereken müsabakada ara verilmeden 8 raunt oynanması nedeniyle 24 gün men cezası açıklandı.Boks maçını 65 milyon kişi izlerken Jake Paul maçtan 40 milyon dolar kazandı. Efsane boksör Mike Tyson ise 20 milyon dolar aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tarihi-mac-sona-erdi-iste-mike-tyson-jake-paul-macinin-kazanani-1090466014.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mike tyson, jake paul, boks, kick boks, türkiye boks federasyonu, dünya boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), uluslararası boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya ağır sıklet boks şampiyonu