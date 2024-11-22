https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/jake-paul-ile-mike-tyson-bokstan-men-edildi-1090713961.html
Jake Paul ile Mike Tyson bokstan men edildi
Jake Paul ile Mike Tyson bokstan men edildi
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas şehrinde 16 Kasım Cumartesi günü efsane boksör Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya gelmişti. Dünyada... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T17:27+0300
2024-11-22T17:27+0300
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58 yaşındaki Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul kural dışı hareketleri nedeniyle bokstan men edildi.16 Kasım Cumartesi günü ABD'nin Teksas kentinde düzenlenen organizasyonda efsane boksör Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul karşılaşmıştı. 8 raunt süren müsabakayı puan sistemi ile Jake Paul kazanırken Teksas Lisans ve Düzenleme Kurulu resmi maçın raunt sürelerine uymadığını belirterek iki sporcuyu bokstan men ettiğini açıkladı. Teksas boks kurallarına göre her raunt için üç gün dinlenme süresi verilmesi gereken müsabakada ara verilmeden 8 raunt oynanması nedeniyle 24 gün men cezası açıklandı.Boks maçını 65 milyon kişi izlerken Jake Paul maçtan 40 milyon dolar kazandı. Efsane boksör Mike Tyson ise 20 milyon dolar aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/tarihi-mac-sona-erdi-iste-mike-tyson-jake-paul-macinin-kazanani-1090466014.html
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mike tyson, jake paul, boks, kick boks, türkiye boks federasyonu, dünya boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), uluslararası boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya ağır sıklet boks şampiyonu
mike tyson, jake paul, boks, kick boks, türkiye boks federasyonu, dünya boks birliği, dünya boks konseyi, dünya boks konseyi (wbc), uluslararası boks birliği, uluslararası boks federasyonu (ibf), dünya ağır sıklet boks şampiyonu
Jake Paul ile Mike Tyson bokstan men edildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas şehrinde 16 Kasım Cumartesi günü efsane boksör Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya gelmişti. Dünyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen maçı Jake Paul kazanırken Teksas Lisans ve Düzenleme Kurulu dövüşçüleri kurala uymamaları nedeniyle bokstan 24 gün boyunca men ettiğini açıkladı.
58 yaşındaki Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul kural dışı hareketleri nedeniyle bokstan men edildi.
16 Kasım Cumartesi günü ABD'nin Teksas kentinde düzenlenen organizasyonda efsane boksör Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni Jake Paul karşılaşmıştı. 8 raunt süren müsabakayı puan sistemi ile Jake Paul kazanırken Teksas Lisans ve Düzenleme Kurulu resmi maçın raunt sürelerine uymadığını belirterek iki sporcuyu bokstan men ettiğini açıkladı. Teksas boks kurallarına göre her raunt için üç gün dinlenme süresi verilmesi gereken müsabakada ara verilmeden 8 raunt oynanması nedeniyle 24 gün men cezası açıklandı.
Boks maçını 65 milyon kişi izlerken Jake Paul maçtan 40 milyon dolar kazandı. Efsane boksör Mike Tyson ise 20 milyon dolar aldı.