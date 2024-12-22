https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1091875150.html

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T16:00+0300

2024-12-22T16:00+0300

2024-12-22T16:01+0300

son depremler

akdeniz

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.AFAD X paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afad-duyurdu-marmarada-35-buyuklugunde-deprem-1091874258.html

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