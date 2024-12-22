https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1091875150.html
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T16:00+0300
2024-12-22T16:00+0300
2024-12-22T16:01+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.AFAD X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afad-duyurdu-marmarada-35-buyuklugunde-deprem-1091874258.html
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deprem, akdeniz deprem, son dakika deprem, deprem mi oldu, antalya deprem, kıbrıs deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
16:00 22.12.2024 (güncellendi: 16:01 22.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.
AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.