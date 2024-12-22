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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.AFAD X paylaşımı:
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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

16:00 22.12.2024 (güncellendi: 16:01 22.12.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.
AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Akdeniz açıklarında yaşanan sarsıntının 9.8 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AFAD X paylaşımı:

Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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