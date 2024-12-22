https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afad-duyurdu-marmarada-35-buyuklugunde-deprem-1091874258.html

AFAD duyurdu: Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7... 22.12.2024, Sputnik Türkiye

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son depremler

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marmara denizi

marmara depremi

istanbul

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AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.AFAD X paylaşımı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/kandilli-rasathanesi-duyurdu-istanbulda-deprem-1091860759.html

marmara denizi

istanbul

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