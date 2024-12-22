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AFAD duyurdu: Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.AFAD X paylaşımı:
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AFAD duyurdu: Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem

15:24 22.12.2024 (güncellendi: 15:54 22.12.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AFAD X paylaşımı:

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