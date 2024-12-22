https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/afad-duyurdu-marmarada-35-buyuklugunde-deprem-1091874258.html
AFAD duyurdu: Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-22T15:24+0300
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AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.AFAD X paylaşımı:
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AFAD duyurdu: Marmara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
15:24 22.12.2024 (güncellendi: 15:54 22.12.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı. Can ve mal kaybı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.