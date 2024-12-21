https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/kandilli-rasathanesi-duyurdu-istanbulda-deprem-1091860759.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul’da deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul’da deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avcılar ilçesinde hissedilen 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T20:52+0300
2024-12-21T20:52+0300
2024-12-21T20:55+0300
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Kandilli Rasathanesi resmi X hesabından yapılan açıklamada İstanbul'da deprem meydana geldiği açıklandı. İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldiği belirtilen 3 büyüklüğündeki depremin 13.8 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/denizlideki-depremler-sonrasi-prof-dr-pampaldan-fay-kirilmaya-hazir-uyarisi-75lik-depremin-siddeti-1091777786.html
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istanbul'da deprem, istanbul'da deprem mi oldu, istanbul'da deprem oldu mu, istanbul avcılar deprem, avcılar deprem, istanbul deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: İstanbul’da deprem
20:52 21.12.2024 (güncellendi: 20:55 21.12.2024)
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avcılar ilçesinde hissedilen 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi resmi X hesabından yapılan açıklamada İstanbul'da deprem meydana geldiği açıklandı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldiği belirtilen 3 büyüklüğündeki depremin 13.8 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.