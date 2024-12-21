https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/peskov-rusya-ve-abd-arasindaki-iliskilerin-gelecegi-washingtondan-gelecek-aciklamalara-bagli-1091858757.html

Peskov: Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceği Washington'dan gelecek açıklamalara bağlı

Peskov: Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceği Washington'dan gelecek açıklamalara bağlı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğinin Washington'un Rusya'ya yönelik eylemlerine bağlı olacağını belirtti. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T19:09+0300

2024-12-21T19:09+0300

2024-12-21T19:08+0300

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Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğinin Washington'dan gelecek açıklamalara ve Rusya'ya yönelik eylemlerine bağlı olacağını söyledi.Peskov, “ABD bize dost olmayan bir ülke ve elbette her şey bundan sonra yapılacak açıklamalara, ülkemize yönelik tutumun, planların vb. nasıl tezahür edeceğine bağlı olacak” dedi.Ukrayna’dan Rus topraklarına atılan Amerikan füzelerinin ABD’li uzmanlar tarafından yönlendirildiğini belirten Peskov, “ABD dost olmayan birülke. Topraklarımıza Amerikan füzeleri atılıyor. Ve bunlar Amerikalı uzmanlar tarafından yönlendiriliyor” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/moskova-dogruladi-ukrayna-rusya-topraklarina-abd-yapimi-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1090563147.html

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