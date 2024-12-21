https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/peskov-rusya-ve-abd-arasindaki-iliskilerin-gelecegi-washingtondan-gelecek-aciklamalara-bagli-1091858757.html
Peskov: Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceği Washington'dan gelecek açıklamalara bağlı
Peskov: Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceği Washington'dan gelecek açıklamalara bağlı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğinin Washington'un Rusya'ya yönelik eylemlerine bağlı olacağını belirtti. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T19:09+0300
2024-12-21T19:09+0300
2024-12-21T19:08+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
abd
washington
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_0:38:1178:701_1920x0_80_0_0_a9de3fe8e7a94fa37a558505ce22edbc.png
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğinin Washington'dan gelecek açıklamalara ve Rusya'ya yönelik eylemlerine bağlı olacağını söyledi.Peskov, “ABD bize dost olmayan bir ülke ve elbette her şey bundan sonra yapılacak açıklamalara, ülkemize yönelik tutumun, planların vb. nasıl tezahür edeceğine bağlı olacak” dedi.Ukrayna’dan Rus topraklarına atılan Amerikan füzelerinin ABD’li uzmanlar tarafından yönlendirildiğini belirten Peskov, “ABD dost olmayan birülke. Topraklarımıza Amerikan füzeleri atılıyor. Ve bunlar Amerikalı uzmanlar tarafından yönlendiriliyor” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/moskova-dogruladi-ukrayna-rusya-topraklarina-abd-yapimi-atacms-fuzeleriyle-saldirdi-1090563147.html
washington
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_97:0:1082:739_1920x0_80_0_0_64e90ad13ab6f3de9bf34a2aeca4d01a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy peskov, kremlin, abd, washington, ukrayna, rusya
dmitriy peskov, kremlin, abd, washington, ukrayna, rusya
Peskov: Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceği Washington'dan gelecek açıklamalara bağlı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğinin Washington'un Rusya'ya yönelik eylemlerine bağlı olacağını belirtti.
Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğinin Washington'dan gelecek açıklamalara ve Rusya'ya yönelik eylemlerine bağlı olacağını söyledi.
Peskov, “ABD bize dost olmayan bir ülke ve elbette her şey bundan sonra yapılacak açıklamalara, ülkemize yönelik tutumun, planların vb. nasıl tezahür edeceğine bağlı olacak” dedi.
Ukrayna’dan Rus topraklarına atılan Amerikan füzelerinin ABD’li uzmanlar tarafından yönlendirildiğini belirten Peskov, “ABD dost olmayan birülke. Topraklarımıza Amerikan füzeleri atılıyor. Ve bunlar Amerikalı uzmanlar tarafından yönlendiriliyor” diye konuştu.