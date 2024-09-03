https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/yorgun-mermi-su-almak-icin-sirada-bekleyen-10-yasindaki-cocuga-isabet-etti-1087599873.html
'Yorgun mermi', su almak için sırada bekleyen 10 yaşındaki çocuğa isabet etti
'Yorgun mermi', su almak için sırada bekleyen 10 yaşındaki çocuğa isabet etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'yorgun mermi' 10 yaşındaki çocuğa isabet etti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T17:34+0300
2024-09-03T17:34+0300
2024-09-03T17:34+0300
türkiye
yorgun mermi
ölüm
kaza
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Bayrampaşa'da meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Çağrı Çağlar su almak için bir büfeye geldi. Su almak için beklerken bir anda nereden geldiği bilinmeyen bir mermi, büfenin brandasını delerek küçük çocuğun omzuna isabet etti. Bir anda hastanelik olduAniden canı yanan çocuk ağabeyi Mesut Çağlar tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk başka bir hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı büfe sahibi Yusuf Gürkan Kanek, "Çocuk su almaya geldi, sıra bekliyordu. Bir anda yukarıdan mermi geldi. Biz merminin brandaya vurma sesini duyduk. Çocuğun peşinden parka koştuk ama yakalayamadık. Ağabeyi aldı hastaneye götürdü. Çocuk bağırıp çağırıyordu. Öğrendiğimize göre durumu iyiymiş. Branda yavaşlatmış mermiyi. Mermi brandaya çarpmasaymış sıkıntı olurmuş" şeklinde konuştu.Vaka sayısı artıyorYorgun mermiden hayatını kaybeden ya da yaralananların sayısı ise artıyor. Geçtiğimiz kasım ayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yorgun mermiye bağlı olarak son 5 yılda meydana gelen asayiş olaylarında 120 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 571 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/yorgun-mermiyle-hayatini-kaybetti-organlariyla-yedi-kisiye-can-oldu-1087012225.html
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yorgun mermi, ölüm, kaza, istanbul
yorgun mermi, ölüm, kaza, istanbul
'Yorgun mermi', su almak için sırada bekleyen 10 yaşındaki çocuğa isabet etti
İstanbul'da 'yorgun mermi' 10 yaşındaki çocuğa isabet etti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı.
Bayrampaşa'da meydana gelen olayda, 10 yaşındaki Çağrı Çağlar su almak için bir büfeye geldi. Su almak için beklerken bir anda nereden geldiği bilinmeyen bir mermi, büfenin brandasını delerek küçük çocuğun omzuna isabet etti.
Aniden canı yanan çocuk ağabeyi Mesut Çağlar tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk başka bir hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayın yaşandığı büfe sahibi Yusuf Gürkan Kanek, "Çocuk su almaya geldi, sıra bekliyordu. Bir anda yukarıdan mermi geldi. Biz merminin brandaya vurma sesini duyduk. Çocuğun peşinden parka koştuk ama yakalayamadık. Ağabeyi aldı hastaneye götürdü. Çocuk bağırıp çağırıyordu. Öğrendiğimize göre durumu iyiymiş. Branda yavaşlatmış mermiyi. Mermi brandaya çarpmasaymış sıkıntı olurmuş" şeklinde konuştu.
Yorgun mermiden hayatını kaybeden ya da yaralananların sayısı ise artıyor. Geçtiğimiz kasım ayında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yorgun mermiye bağlı olarak son 5 yılda meydana gelen asayiş olaylarında 120 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 571 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldığını açıklamıştı.