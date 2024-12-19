https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/surat-teknesi-yolcu-feribotuna-carpti-2-kayip-13-olu-1091756982.html

Sürat teknesi yolcu feribotuna çarptı: 2 kayıp, 13 ölü

Sürat teknesi yolcu feribotuna çarptı: 2 kayıp, 13 ölü

Sputnik Türkiye

Mumbai açıklarında Hint donanmasına ait bir sürat teknesi, yaklaşık 100 yolcu taşıyan bir feribotla çarpıştı. Çarpışmada en az 13 kişi hayatını kaybederken... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T15:41+0300

2024-12-19T15:41+0300

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maharashtra

narendra modi

kaza

feribot

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Hint donanmasına ait bir sürat teknesi Mumbai açıklarında yaklaşık 100 yolcu taşıyan bir feribota çarptı. Çarpma sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken iki kişinin kayıp olduğunu aktarıldı. Kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği iletildi.Maharashtra eyaleti başbakanı Devendra Fadnavis, ölenler arasında üç donanma personelinin bulunduğunu ve 100'den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, sürat teknesinin feribotla çarpışmadan önce dair çizdiği ve feribotun çarpışma sonucu alabora olduğu görülüyor. Hint donanması, çarpışmanın sürat teknesinin motor arızasından dolayı yaşandığını açıkladı. Yerel medyanın haberine göre, olay hakkında soruşturma başlatıldı.Başbakan Narendra Modi, çarşamba akşam üzeri yerel saatle 16:00 civarında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi ayrıca, ölenlerin ailelerine 200 bin rupi ve kazada yaralananlara 50 bin rupi vereceğini açıkladı.

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hint okyanusu, hindistan, maharashtra, narendra modi, kaza, feribot