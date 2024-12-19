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Sürat teknesi yolcu feribotuna çarptı: 2 kayıp, 13 ölü
Sürat teknesi yolcu feribotuna çarptı: 2 kayıp, 13 ölü
Sputnik Türkiye
Mumbai açıklarında Hint donanmasına ait bir sürat teknesi, yaklaşık 100 yolcu taşıyan bir feribotla çarpıştı. Çarpışmada en az 13 kişi hayatını kaybederken... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T15:41+0300
2024-12-19T15:41+0300
dünya
hint okyanusu
hindistan
maharashtra
narendra modi
kaza
feribot
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Hint donanmasına ait bir sürat teknesi Mumbai açıklarında yaklaşık 100 yolcu taşıyan bir feribota çarptı. Çarpma sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken iki kişinin kayıp olduğunu aktarıldı. Kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği iletildi.Maharashtra eyaleti başbakanı Devendra Fadnavis, ölenler arasında üç donanma personelinin bulunduğunu ve 100'den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, sürat teknesinin feribotla çarpışmadan önce dair çizdiği ve feribotun çarpışma sonucu alabora olduğu görülüyor. Hint donanması, çarpışmanın sürat teknesinin motor arızasından dolayı yaşandığını açıkladı. Yerel medyanın haberine göre, olay hakkında soruşturma başlatıldı.Başbakan Narendra Modi, çarşamba akşam üzeri yerel saatle 16:00 civarında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi ayrıca, ölenlerin ailelerine 200 bin rupi ve kazada yaralananlara 50 bin rupi vereceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/abdnin-en-uzun-koprusunde-zincirleme-kaza-33-kisi-yaralandi-1091693733.html
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hint okyanusu, hindistan, maharashtra, narendra modi, kaza, feribot
hint okyanusu, hindistan, maharashtra, narendra modi, kaza, feribot

Sürat teknesi yolcu feribotuna çarptı: 2 kayıp, 13 ölü

15:41 19.12.2024
© REUTERSAdriyatik'te seyir halindeyken yanan "Norman Atlantic" adlı feribot
Adriyatik'te seyir halindeyken yanan Norman Atlantic adlı feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© REUTERS
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Mumbai açıklarında Hint donanmasına ait bir sürat teknesi, yaklaşık 100 yolcu taşıyan bir feribotla çarpıştı. Çarpışmada en az 13 kişi hayatını kaybederken, kayıp iki kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Hint donanmasına ait bir sürat teknesi Mumbai açıklarında yaklaşık 100 yolcu taşıyan bir feribota çarptı. Çarpma sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken iki kişinin kayıp olduğunu aktarıldı. Kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği iletildi.
Maharashtra eyaleti başbakanı Devendra Fadnavis, ölenler arasında üç donanma personelinin bulunduğunu ve 100'den fazla kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, sürat teknesinin feribotla çarpışmadan önce dair çizdiği ve feribotun çarpışma sonucu alabora olduğu görülüyor. Hint donanması, çarpışmanın sürat teknesinin motor arızasından dolayı yaşandığını açıkladı. Yerel medyanın haberine göre, olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Başbakan Narendra Modi, çarşamba akşam üzeri yerel saatle 16:00 civarında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi ayrıca, ölenlerin ailelerine 200 bin rupi ve kazada yaralananlara 50 bin rupi vereceğini açıkladı.
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