https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/yilbasinin-simgesi-kokinalara-talep-yogun-kokina-cicegi-nedir-nasil-ortaya-cikti-zararlari-var-mi-1091848361.html

Yılbaşının simgesi 'kokinalar'a talep yoğun: Kokina çiçeği nedir? Nasıl ortaya çıktı? Zararları var mı?

Yılbaşının simgesi 'kokinalar'a talep yoğun: Kokina çiçeği nedir? Nasıl ortaya çıktı? Zararları var mı?

Sputnik Türkiye

Yılbaşının simgesi olan kokinalar artık evlerde ve dükkanlarda yerlerini aldı. Demeti 200-300 lira arasında satışa çıkan kokinalara ilgi ise yüksek. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T14:55+0300

2024-12-21T14:55+0300

2024-12-21T14:55+0300

yaşam

kokina çiçeği

yılbaşı

bereket

dilek

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Yılbaşı kokinaları çiçekçi raflarında yerlerini alırken bir çok kişi artık yılbaşının simgesi haline gelen kokina çiçeklerine büyük ilgi gösteriyor. Kokina çiçeği yeni adımlarda şans ve uğur dileklerinin sembolü olarak evlerde yer alıyor. Peki kokina çiçeği nedir? Nasıl ortaya çıktı? Uzmanlar kokina çiçeğinde hangi tehlikelere dikkat çekiyor? Yılın son günleri yaklaşırken herkesi yeni yıl heyecanı sarmaya başladı. Yeni yıl ile beraber hazırlıklar devam ederken, kokina çiçekleri de en çok rağbet edilen çiçeklerin başında geliyor. Çiçekçiler tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, müşterilerden gelecek siparişleri bekliyor. Yılbaşı için kokina çiçeklerini hazırladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Siparişler gelmeye başladı. Yılbaşına bir hafta kala bu siparişler daha da artacaktır. Fiyatlarda geçen seneye göre çok büyük fark oldu. Demetini bu yıl ortalama 250-300 TL arasında satıyoruz" dedi. Kokina çiçeği nedir?Kokina çiçeği, çok yıllık bir süs bitkisidir. Yunan dilinde kırmızı renk anlamına gelen kokoni kelimesinden türeyen çiçek, adını bu renkli meyvelerinden alır. Doğada kendiliğinden var olmayan, iki farklı bitkinin birleştirilmesi ile elde edilen kokinalar, yeşil yapraklı bitkinin dallarına kırmızı tohumların bağlanması ile aşılanarak yetiştiriliyor. Dünyanın dört bir yanında yeni yılın müjdecisidir. Anavatanı Güney Avrupa olan çiçek, günümüzde Akdeniz ülkelerinde yetiştiriliyor. Kokina Çiçeği nasıl efsane hale geldi?Kokina çiçeği de yeni adımlarda şans ve uğur dileklerinin sembolü olarak evlerde yer alır. Kokina çiçeğinin efsanesinde göre, eğer canlı çiçekler bir sonraki yıl yeni yıla kadar canlılığını korursa, bu kişilerin yeni bir ev alacağı anlamına geliyor. Elbette ev yerine başka dilekler de tutarak kokinalardan şans getirmesini bekleyebilirsiniz.Kokina çiçeği zehirli mi? Nelere dikkat etmek gerekiyor?Kokina çiçeği, görünümüyle dikkat çekerken, uzmanlar bu bitkinin bilinmeyen tehlikelerine karşı uyarıda bulunuyor. Kokina, kırmızı meyvelerinin zehirli olması nedeniyle küçük çocuklar ve evcil hayvanlar için büyük bir risk oluşturuyor.Yutulduğu takdirde mide bulantısı, kusma ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen kokina, özellikle bebekli aileler için tehlikeli. Uzmanlar, kokina çiçeğinin evde güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için dikkatli olunması gerektiğini ve çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/deve-kuslari-firarda-kacan-deve-kuslari-ortaligi-birbirine-katti-1091843108.html

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