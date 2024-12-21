https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/deve-kuslari-firarda-kacan-deve-kuslari-ortaligi-birbirine-katti-1091843108.html
Deve kuşları 'firarda': Kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı
Deve kuşları 'firarda': Kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı
Sputnik Türkiye
Çatalca'da bir işletmeye ait üç deve kuşu işletmeden kaçtı. Bir anda caddeye çıkan deve kuşları ortalığı birbirine kattı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T12:45+0300
2024-12-21T12:45+0300
2024-12-21T12:45+0300
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çatalca
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İstanbul Çatalca'da bir işletmede bakılan üç deve kuşu güvenlik görevlilerinin bir anlık dikkatsizliği sonucu 'firar' etti. Özgürlüklerini ilan eden deve kuşları caddede araçları görünce panikleyerek koşturmaya başlayınca ortalık karıştı. İki saat süren mücadele sonucunda firari deve kuşları evlerine döndü. Bir kilometre kaçtılarDeve kuşlarının ana giriş kapısından hızla koştuğunu belirten ve yaklaşık 6 yıldır restoranın işletmeciliğini yapan Fatih Çiçek yaşananları şöyle anlattı: “Deve Kuşlarımız ana giriş kapımızdan hızlı bir şekilde koşunca güvenliğimiz mani olamamış. Gökçeali Mahallesi'nin iç kesimlerinde olduğunu öğrendik, işletmemizin güvenlik görevlisi de peşindeydi. Deve kuşlarımızı yakalayıp tekrar buraya getirdik. Sağlıklılar, inşallah bir daha aynı durumu yaşamayız. Bunlar seri hayvanlar bazen zapt etmek zor oluyor, ana giriş kapımızda da güvenliği arttırarak bir daha böyle bir şey yaşamamak için çalışacağız. Burası bir restoran insanlara görsel oluşturmak için bulunduruyoruz. Buradan bir kilometre uzağa gitmişler, yol üzerinde ilerledikleri için araçlardan tedirgin olmuşlar, dolayısıyla insanlar da korkmuşlar”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/maskot-karga-firari-cikti-kedi-korkusundan-evinden-40-kilometre-uzaga-kacmis--1089959116.html
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deve kuşu, kaçak, çatalca
deve kuşu, kaçak, çatalca
Deve kuşları 'firarda': Kaçan deve kuşları ortalığı birbirine kattı
Çatalca'da bir işletmeye ait üç deve kuşu işletmeden kaçtı. Bir anda caddeye çıkan deve kuşları ortalığı birbirine kattı.
İstanbul Çatalca'da bir işletmede bakılan üç deve kuşu güvenlik görevlilerinin bir anlık dikkatsizliği sonucu 'firar' etti. Özgürlüklerini ilan eden deve kuşları caddede araçları görünce panikleyerek koşturmaya başlayınca ortalık karıştı. İki saat süren mücadele sonucunda firari deve kuşları evlerine döndü.
Deve kuşlarının ana giriş kapısından hızla koştuğunu belirten ve yaklaşık 6 yıldır restoranın işletmeciliğini yapan Fatih Çiçek yaşananları şöyle anlattı:
“Deve Kuşlarımız ana giriş kapımızdan hızlı bir şekilde koşunca güvenliğimiz mani olamamış. Gökçeali Mahallesi'nin iç kesimlerinde olduğunu öğrendik, işletmemizin güvenlik görevlisi de peşindeydi. Deve kuşlarımızı yakalayıp tekrar buraya getirdik. Sağlıklılar, inşallah bir daha aynı durumu yaşamayız. Bunlar seri hayvanlar bazen zapt etmek zor oluyor, ana giriş kapımızda da güvenliği arttırarak bir daha böyle bir şey yaşamamak için çalışacağız. Burası bir restoran insanlara görsel oluşturmak için bulunduruyoruz. Buradan bir kilometre uzağa gitmişler, yol üzerinde ilerledikleri için araçlardan tedirgin olmuşlar, dolayısıyla insanlar da korkmuşlar”