https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/vize-krizinde-mavi-yaka-ayrintisi-patronlar-vize-alamiyor-isciler-aninda-kabul-ediliyor-1091840304.html
Vize krizinde 'mavi yaka' ayrıntısı: Patronlar vize alamıyor, işçiler anında kabul ediliyor
Vize krizinde 'mavi yaka' ayrıntısı: Patronlar vize alamıyor, işçiler anında kabul ediliyor
Sputnik Türkiye
Vize krizi devam ediyor. İş insanları, öğrenciler ve seyahat etmek için vize başvurusunda bulunanlar vize alamazken, Avrupa ülkeleri 'mavi yakalılara' vizede... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T11:54+0300
2024-12-21T11:54+0300
2024-12-21T11:54+0300
ekonomi
türkiye müteahhitler birliği (tmb)
erdal eren
istanbul ticaret odası (ito)
şekib avdagiç
vize
vize muafiyeti
vize krizi
vize başvuru
vize yasağı
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Avrupa ülkelerine gitmek için yapılan vize başvurularında yaşanan sorunlar devam ediyor. İş dünyasından öğrencilere kadar bir çok kesim vize alamazken, bu ülkeler 'mavi yakalı' çalışanlara kapılarını açıyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Avrupa ülkelerinde işçi açığı olduğunu belirtirken, "Benim vize almakta zorlandığım ülkeler, sıva ustasına hemen vize veriyor. Üstelik 150 euro gibi çarpıcı yevmiye ödüyorlar ki bizim böyle parayı vermemiz mümkün değil” dedi. İşçi açıkları varÖzellikle eğitim için yurt dışına gitmek isteyen öğrencileri ve bu ülkelerle iş yapan ya da yapmak isteyen iş insanlarını en çok etkileyen vize sorununda yoğun emek sektörlerde çalışan mavi yakalı çalışanlar çok kısa sürede vize alabiliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, iş dünyası olarak vize problemini uzun zamandır yaşadıklarını ifade ederek “Almanya ve Fransa gibi ülkeler altyapılarını yenilemeye başladı. Bu nedenle işçi açıkları var. Benim vize almakta zorlandığım ülkeler, sıva ustasına hemen vize veriyor. Üstelik 150 euro gibi çarpıcı yevmiye ödüyorlar ki bizim böyle parayı vermemiz mümkün değil” dedi.Sektördeki eleman sorununa da dikkat çeken Eren şunları söyledi:Ezberlenen yaklaşımlar vurgusu yaptıİstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, iş dünyası olarak Avrupa’nın vize uygulamasından rahatsız olduklarını belirterek “Konuyla ilgili AB’nin üst düzey yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde ezberlenen yaklaşımlar görüyoruz. Önce vize başvuruları çok arttı, yetişemiyoruz diyorlar. İkinci olarak da vize verdikleri kişiler içinde geri dönmeyenlerin sayısının çok fazla arttığını öne sürüyorlar. İkisinin de doğru olmadığını kendilerine ifade ediyoruz. Siz, başvuranlara 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa süreli vize verdiğiniz için o kişi tekrar müracaat etmek zorunda kalıyor. Başvuru sayısında artış yok, burada bir mükerrerlik var” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/unlu-yatirim-danismani-mert-basaranin-vize-isyani-hayat-enerjimi-aldilar-1091466413.html
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türkiye müteahhitler birliği (tmb), erdal eren, istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı
türkiye müteahhitler birliği (tmb), erdal eren, istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı
Vize krizinde 'mavi yaka' ayrıntısı: Patronlar vize alamıyor, işçiler anında kabul ediliyor
Vize krizi devam ediyor. İş insanları, öğrenciler ve seyahat etmek için vize başvurusunda bulunanlar vize alamazken, Avrupa ülkeleri 'mavi yakalılara' vizede kolaylık sağlıyor.
Avrupa ülkelerine gitmek için yapılan vize başvurularında yaşanan sorunlar devam ediyor. İş dünyasından öğrencilere kadar bir çok kesim vize alamazken, bu ülkeler 'mavi yakalı' çalışanlara kapılarını açıyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Avrupa ülkelerinde işçi açığı olduğunu belirtirken, "Benim vize almakta zorlandığım ülkeler, sıva ustasına hemen vize veriyor. Üstelik 150 euro gibi çarpıcı yevmiye ödüyorlar ki bizim böyle parayı vermemiz mümkün değil” dedi.
Özellikle eğitim için yurt dışına gitmek isteyen öğrencileri ve bu ülkelerle iş yapan ya da yapmak isteyen iş insanlarını en çok etkileyen vize sorununda yoğun emek sektörlerde çalışan mavi yakalı çalışanlar çok kısa sürede vize alabiliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, iş dünyası olarak vize problemini uzun zamandır yaşadıklarını ifade ederek “Almanya ve Fransa gibi ülkeler altyapılarını yenilemeye başladı. Bu nedenle işçi açıkları var. Benim vize almakta zorlandığım ülkeler, sıva ustasına hemen vize veriyor. Üstelik 150 euro gibi çarpıcı yevmiye ödüyorlar ki bizim böyle parayı vermemiz mümkün değil” dedi.
Sektördeki eleman sorununa da dikkat çeken Eren şunları söyledi:
“Deprem bölgesinde ve büyükşehirlerdeki yeniden inşa ve kentsel dönüşüm projelerinin de etkisiyle, yüksek ücretlere rağmen büyük bir ara eleman açığı bulunmaktadır. Yurt dışı projelerimize daha fazla Türk çalışan götürme hedefimizi yerine getirememe üzüntüsü bir yana, ülkemizdeki şantiyelerimize bile, Orta Asya ve Uzak Doğu’dan eleman getirmek zorunda kalıyoruz. Tüm gençlerimizi üniversite diploması sahibi olmaya yönlendiren anlayışı el birliği ile ortadan kaldırmalıyız. Eğitim sistemimizi ekonomimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeli, üniversite mezunlarımızı da hem nitelik hem de nicelik olarak bir planlamaya ve geliştirmeye tabi tutmalıyız."
Ezberlenen yaklaşımlar vurgusu yaptı
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, iş dünyası olarak Avrupa’nın vize uygulamasından rahatsız olduklarını belirterek “Konuyla ilgili AB’nin üst düzey yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde ezberlenen yaklaşımlar görüyoruz. Önce vize başvuruları çok arttı, yetişemiyoruz diyorlar. İkinci olarak da vize verdikleri kişiler içinde geri dönmeyenlerin sayısının çok fazla arttığını öne sürüyorlar. İkisinin de doğru olmadığını kendilerine ifade ediyoruz. Siz, başvuranlara 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa süreli vize verdiğiniz için o kişi tekrar müracaat etmek zorunda kalıyor. Başvuru sayısında artış yok, burada bir mükerrerlik var” dedi.