https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/vize-krizinde-mavi-yaka-ayrintisi-patronlar-vize-alamiyor-isciler-aninda-kabul-ediliyor-1091840304.html

Vize krizinde 'mavi yaka' ayrıntısı: Patronlar vize alamıyor, işçiler anında kabul ediliyor

Vize krizinde 'mavi yaka' ayrıntısı: Patronlar vize alamıyor, işçiler anında kabul ediliyor

Sputnik Türkiye

Vize krizi devam ediyor. İş insanları, öğrenciler ve seyahat etmek için vize başvurusunda bulunanlar vize alamazken, Avrupa ülkeleri 'mavi yakalılara' vizede... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T11:54+0300

2024-12-21T11:54+0300

2024-12-21T11:54+0300

ekonomi

türkiye müteahhitler birliği (tmb)

erdal eren

istanbul ticaret odası (ito)

şekib avdagiç

vize

vize muafiyeti

vize krizi

vize başvuru

vize yasağı

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Avrupa ülkelerine gitmek için yapılan vize başvurularında yaşanan sorunlar devam ediyor. İş dünyasından öğrencilere kadar bir çok kesim vize alamazken, bu ülkeler 'mavi yakalı' çalışanlara kapılarını açıyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Avrupa ülkelerinde işçi açığı olduğunu belirtirken, "Benim vize almakta zorlandığım ülkeler, sıva ustasına hemen vize veriyor. Üstelik 150 euro gibi çarpıcı yevmiye ödüyorlar ki bizim böyle parayı vermemiz mümkün değil” dedi. İşçi açıkları varÖzellikle eğitim için yurt dışına gitmek isteyen öğrencileri ve bu ülkelerle iş yapan ya da yapmak isteyen iş insanlarını en çok etkileyen vize sorununda yoğun emek sektörlerde çalışan mavi yakalı çalışanlar çok kısa sürede vize alabiliyor. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, iş dünyası olarak vize problemini uzun zamandır yaşadıklarını ifade ederek “Almanya ve Fransa gibi ülkeler altyapılarını yenilemeye başladı. Bu nedenle işçi açıkları var. Benim vize almakta zorlandığım ülkeler, sıva ustasına hemen vize veriyor. Üstelik 150 euro gibi çarpıcı yevmiye ödüyorlar ki bizim böyle parayı vermemiz mümkün değil” dedi.Sektördeki eleman sorununa da dikkat çeken Eren şunları söyledi:Ezberlenen yaklaşımlar vurgusu yaptıİstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, iş dünyası olarak Avrupa’nın vize uygulamasından rahatsız olduklarını belirterek “Konuyla ilgili AB’nin üst düzey yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde ezberlenen yaklaşımlar görüyoruz. Önce vize başvuruları çok arttı, yetişemiyoruz diyorlar. İkinci olarak da vize verdikleri kişiler içinde geri dönmeyenlerin sayısının çok fazla arttığını öne sürüyorlar. İkisinin de doğru olmadığını kendilerine ifade ediyoruz. Siz, başvuranlara 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa süreli vize verdiğiniz için o kişi tekrar müracaat etmek zorunda kalıyor. Başvuru sayısında artış yok, burada bir mükerrerlik var” dedi.

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türkiye müteahhitler birliği (tmb), erdal eren, istanbul ticaret odası (ito), şekib avdagiç, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize başvuru, vize yasağı