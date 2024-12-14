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Uçakta olay çıkaran Abdülkadir Özcan için Petlas özür diledi: 'Savunulacak hiç bir yönü yok'
Uçakta olay çıkaran Abdülkadir Özcan için Petlas özür diledi: 'Savunulacak hiç bir yönü yok'
Sputnik Türkiye
Dubai-İstanbul seferini yapan THY uzağında olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan için Petlas özür diledi ve iş insanının yaptığı davranışın... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağınıda 'business' bölümünde alkollü halde olay çıkarmasının yankıları sürüyor. THY tarafından iş insanı kara listeye alınırken Petlas'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada iki kez özür dilenirken "Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur" denildi.Ben Türkiye'yi satın alırımTürk Hava Yolları uçağında kabin memurlarına hakaret ve küfür eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Görüntülerde kabin memurlarına bağıran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Ben Türkiye'yi satın alırım" dediği duyuldu. THY tarafından yapılan açıklamada kara listeye alınan iş insanı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Petlas özür dilediÖzcan için Petlas da bir açıklama yaptı. Petlas tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/unlu-is-insani-ucakta-olay-cikardi-ben-turkiyeyi-satin-alirim-1091520412.html
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türkiye, dubai, türk hava yolları (thy), thy, petlas, abdülkadir özcan
türkiye, dubai, türk hava yolları (thy), thy, petlas, abdülkadir özcan

Uçakta olay çıkaran Abdülkadir Özcan için Petlas özür diledi: 'Savunulacak hiç bir yönü yok'

11:14 14.12.2024 (güncellendi: 11:17 14.12.2024)
© Fotoğraf : Sosyal medyaUçak zorunlu iniş
Uçak zorunlu iniş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Dubai-İstanbul seferini yapan THY uzağında olay çıkaran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan için Petlas özür diledi ve iş insanının yaptığı davranışın savunulacak bir yönü olmadığını belirtti.
Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağınıda 'business' bölümünde alkollü halde olay çıkarmasının yankıları sürüyor. THY tarafından iş insanı kara listeye alınırken Petlas'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada iki kez özür dilenirken "Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur" denildi.

Ben Türkiye'yi satın alırım

Türk Hava Yolları uçağında kabin memurlarına hakaret ve küfür eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Görüntülerde kabin memurlarına bağıran Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım. Ben Türkiye'yi satın alırım" dediği duyuldu. THY tarafından yapılan açıklamada kara listeye alınan iş insanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Petlas özür diledi

Özcan için Petlas da bir açıklama yaptı. Petlas tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık. Bu olay hem ailemizin, hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır. Sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur. Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız. Türkiye kamuoyunun gündemini böyle bir olayla meşgul ettiğimiz için bir kez daha özür dileriz."
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Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: 'Ben Türkiye'yi satın alırım'
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