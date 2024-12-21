https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/ukraynanin-uc-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1091856705.html

Ukrayna'nın üç bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

Ukrayna'nın üç bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Jitomir, Sumi ve Harkov bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T18:03+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

harkov

jitomir

sumi bölgesi

hava saldırısı

alarm

kırım köprüsü

dmitriy peskov

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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Jitomir, Sumi ve Harkov bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.Jitomir’de halka sığınaklara gitmesi için yapılan çağrı sinyali yarım saatten fazla sürdü. Harkov bölgesinde hava saldırısı alarmı Moskova saatiyle 16.44'te (TSE ile aynı), Sumi bölgesinde ise 17.08’de duyuldu.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/rusya-savunma-bakanligi-tataristanda-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1091837763.html

ukrayna

harkov

jitomir

sumi bölgesi

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ukrayna, harkov, jitomir, sumi bölgesi, hava saldırısı, alarm, kırım köprüsü, dmitriy peskov