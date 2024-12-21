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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı: 'Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaç'
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/ukraynanin-uc-bolgesinde-hava-saldirisi-alarmi-verildi-1091856705.html
Ukrayna'nın üç bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi
Ukrayna'nın üç bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Jitomir, Sumi ve Harkov bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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sumi bölgesi
hava saldırısı
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kırım köprüsü
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Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Jitomir, Sumi ve Harkov bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.Jitomir’de halka sığınaklara gitmesi için yapılan çağrı sinyali yarım saatten fazla sürdü. Harkov bölgesinde hava saldırısı alarmı Moskova saatiyle 16.44'te (TSE ile aynı), Sumi bölgesinde ise 17.08’de duyuldu.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/rusya-savunma-bakanligi-tataristanda-ukraynaya-ait-bir-iha-dusuruldu-1091837763.html
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ukrayna, harkov, jitomir, sumi bölgesi, hava saldırısı, alarm, kırım köprüsü, dmitriy peskov
ukrayna, harkov, jitomir, sumi bölgesi, hava saldırısı, alarm, kırım köprüsü, dmitriy peskov

Ukrayna'nın üç bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi

18:03 21.12.2024
© Fotoğraf : mil.ruİskender füzesi
İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Fotoğraf : mil.ru
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Ukrayna'nın Jitomir, Sumi ve Harkov bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Jitomir, Sumi ve Harkov bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.
Jitomir’de halka sığınaklara gitmesi için yapılan çağrı sinyali yarım saatten fazla sürdü. Harkov bölgesinde hava saldırısı alarmı Moskova saatiyle 16.44'te (TSE ile aynı), Sumi bölgesinde ise 17.08’de duyuldu.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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