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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/ukrayna-basini-kievde-patlamalar-duyuluyor-1091861072.html
Ukrayna basını: Kiev'de patlamalar duyuluyor
Ukrayna basını: Kiev'de patlamalar duyuluyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua gazetesinin haberine göre Kiev'de akşam saatlerinde patlamalar meydana geldi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T21:08+0300
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hava saldırısı
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Gazete, Telegram kanalından verdiği haberinde “Kiev'de patlamalar duyuluyor. Açık kaynaklar, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildiriyor” ifadelerine yer verdi. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Moskova saatiyle 20.30’da (TSİ ile aynı) Kiev, Çernigov, Çerkassiy, ​​Poltava, Kirovograd ve Nikolayev bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.Patlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/zaharova-zelenskiyi-teror-hucresinin-basi-olarak-nitelendirdi-usame-bin-zelenskiy-1091859131.html
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ukrayna, hava saldırısı, alarm, patlama, kiev, çernigov, strana.ua, telegram, poltava, kırım köprüsü, dmitriy peskov
ukrayna, hava saldırısı, alarm, patlama, kiev, çernigov, strana.ua, telegram, poltava, kırım köprüsü, dmitriy peskov

Ukrayna basını: Kiev'de patlamalar duyuluyor

21:08 21.12.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığıİskender füzesi
İskender füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua gazetesinin haberine göre Kiev'de akşam saatlerinde patlamalar meydana geldi.
Gazete, Telegram kanalından verdiği haberinde “Kiev'de patlamalar duyuluyor. Açık kaynaklar, hava savunma sistemlerinin çalıştığını bildiriyor” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Moskova saatiyle 20.30’da (TSİ ile aynı) Kiev, Çernigov, Çerkassiy, ​​Poltava, Kirovograd ve Nikolayev bölgelerinde hava saldırısı alarmı verildi.
Patlamalarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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