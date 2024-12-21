https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/bugun-icin-alarm-canlari-caldi-meteorolojiden-21-ile-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-geldi-kuvvetli-1091835854.html

Bugün için alarm çanları çaldı: Meteoroloji'den 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi, kuvvetli yağış ve fırtına var

Bugün için alarm çanları çaldı: Meteoroloji'den 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi, kuvvetli yağış ve fırtına var

Sputnik Türkiye

Sarı ve turuncu kodlu uyarılarla dikkat çeken hafta sonu hava durumu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T09:47+0300

2024-12-21T09:47+0300

2024-12-21T10:05+0300

türkiye

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meteoroloji

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Cumartesi günü için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’de etkili olması beklenen hava şartlarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.Turuncu kod verilen iller:Sarı kod uyarısı yapılan iller:Kuvvetli yağışlar ve olası etkileriMeteoroloji raporlarına göre yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtiliyor. Kıyı Ege ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.Öngörülen olumsuzluklar:Rüzgar fırtınaya dönüşebilirRüzgarın; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları önerildi.Kar, buzlanma ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve pus hadisesi görülebilir. Özellikle sürücülerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji renk kodları ve anlamlarıHava sıcaklıkları ve genel durumHava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte düşmesi, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.Uzmanlardan önerilerHafta sonu planı yapmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi tahminlerini ve bölgesel uyarılarını kontrol etmeyi unutmayın.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Kuvvetli sağanak yağışlar kapıdaÇanakkale, Balıkesir, Edirne, İstanbul, Sakarya: Marmara Bölgesi’nde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.Ege Bölgesi: Kıyılar çok kuvvetli yağışlara hazırlıklı olmalıAfyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Manisa, Uşak, Kütahya: Ege Bölgesi’nde yağışlar kuvvetli, kıyılarda ise yer yer çok kuvvetli olacak. Sel ve taşkın riski bulunuyor.Akdeniz Bölgesi: Batı ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanakAdana, Antalya, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: Batı ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağışlar etkisini artıracak. Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Yağmur ve kar bir aradaAnkara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat: İç Anadolu’da kuvvetli yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.Batı ve Orta Karadeniz: Kuvvetli sağanak ve kar uyarısıBolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Tokat: Batı Karadeniz’de yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da durumErzurum, Kars, Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt: Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde karla karışık yağmur beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağış etkili olacak.Denizlerde durum: Fırtına ve sağanak uyarısıEge Denizi: Çok kuvvetli sağanaklar, dalga boyu 3 metreyi bulabilir.Akdeniz: Fırtına ve sağanak yağış etkili olacak.Karadeniz: Kuvvetli rüzgar ve yağış, görüş mesafesini düşürebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiren-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-tasit-ve-cep-telefonu-aliminda-1091837042.html

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