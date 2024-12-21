Bugün için alarm çanları çaldı: Meteoroloji'den 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi, kuvvetli yağış ve fırtına var
09:47 21.12.2024 (güncellendi: 10:05 21.12.2024)
© AAKarla karışık yağmur
© AA
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Sarı ve turuncu kodlu uyarılarla dikkat çeken hafta sonu hava durumu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. İşte detaylar ve alınması gereken önlemler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık Cumartesi günü için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’de etkili olması beklenen hava şartlarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.
Turuncu kod verilen iller:
Aydın
Muğla
Antalya
İzmir
Sarı kod uyarısı yapılan iller:
Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Kırklareli, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Konya, Manisa, Tekirdağ
Kuvvetli yağışlar ve olası etkileri
Meteoroloji raporlarına göre yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtiliyor. Kıyı Ege ve Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Öngörülen olumsuzluklar:
Su baskınları
Sel riski
Ulaşımda aksamalar
Rüzgar fırtınaya dönüşebilir
Rüzgarın; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları önerildi.
Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve pus hadisesi görülebilir. Özellikle sürücülerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji renk kodları ve anlamları
Yeşil Kod: Olağandışı bir durum yok, günlük hayat normal şekilde devam edebilir.
Sarı Kod: Potansiyel tehlike var. Olağandışı olmayan ancak etkilenebilecek faaliyetler için dikkatli olunmalı.
Turuncu Kod: Tehlikeli hava şartları. Hasar ve kayıplar olasılığına karşı tedbirli olunmalı.
Kırmızı Kod: Çok tehlikeli hava durumu. Büyük ölçüde hasar ve kayıplar yaşanabilir, güncel tahminler sıkı şekilde takip edilmeli.
Hava sıcaklıkları ve genel durum
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte düşmesi, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Uzmanlardan öneriler
Su baskınlarına karşı rögar ve su kanallarını açık tutun.
Fırtına durumunda açık alanlarda durmaktan kaçının.
Don ve buzlanma nedeniyle trafikte dikkatli olun.
Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde kayak ve tırmanış gibi faaliyetlerden uzak durun.
Hafta sonu planı yapmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi tahminlerini ve bölgesel uyarılarını kontrol etmeyi unutmayın.
Bugün hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi: Kuvvetli sağanak yağışlar kapıda
Çanakkale, Balıkesir, Edirne, İstanbul, Sakarya: Marmara Bölgesi’nde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir’de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Çanakkale: 14°C, sabah saatlerinde kuvvetli yağmur.
Balıkesir: 13°C, yer yer şiddetli sağanak.
Edirne: 9°C, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak.
İstanbul: 14°C, kuvvetli sağanak yağış.
Sakarya: 17°C, gece saatlerinde yağışın şiddeti artacak.
Ege Bölgesi: Kıyılar çok kuvvetli yağışlara hazırlıklı olmalı
Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Manisa, Uşak, Kütahya: Ege Bölgesi’nde yağışlar kuvvetli, kıyılarda ise yer yer çok kuvvetli olacak. Sel ve taşkın riski bulunuyor.
Afyonkarahisar: 8°C, aralıklı yağmurlu.
Denizli: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli sağanak.
İzmir: 17°C, şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağış.
Muğla: 11°C, çok kuvvetli sağanak.
Manisa: 16°C, sağanak yağışlı.
Uşak: 10°C, sağanak yağışlı.
Kütahya: 8°C, aralıklı yağmurlu.
Akdeniz Bölgesi: Batı ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli sağanak
Adana, Antalya, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye: Batı ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağışlar etkisini artıracak. Antalya’nın doğu kesimlerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor.
Adana: 14°C, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak.
Antalya: 16°C, çok kuvvetli sağanak.
Mersin: 16°C, sağanak yağışlı.
Hatay: 15°C, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak.
Kahramanmaraş: 12°C, kuvvetli sağanak.
Osmaniye: 13°C, sağanak yağışlı.
İç Anadolu Bölgesi: Yağmur ve kar bir arada
Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat: İç Anadolu’da kuvvetli yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Ankara: 5°C, öğle saatlerinde kuvvetli yağış.
Çankırı: 4°C, aralıklı yağmurlu.
Eskişehir: 7°C, yağmurlu.
Konya: 7°C, akşam saatlerinde kuvvetli sağanak.
Kırıkkale: 6°C, sağanak yağışlı.
Kırşehir: 5°C, sağanak yağışlı.
Aksaray: 5°C, sağanak yağışlı.
Nevşehir: 4°C, sağanak yağışlı.
Yozgat: 3°C, yükseklerinde karla karışık yağmur.
Batı ve Orta Karadeniz: Kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Tokat: Batı Karadeniz’de yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Bolu: 8°C, yükseklerde kar yağışı.
Düzce: 14°C, gece saatlerinde kuvvetli sağanak.
Zonguldak: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı.
Bartın: 13°C, kuvvetli sağanak.
Kastamonu: 7°C, aralıklı yağmurlu.
Samsun: 18°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış.
Tokat: 12°C, sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da durum
Erzurum, Kars, Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt: Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde karla karışık yağmur beklenirken, Güneydoğu Anadolu’da sağanak yağış etkili olacak.
Erzurum: 0°C, çok bulutlu.
Kars: 5°C, çok bulutlu.
Malatya: 7°C, gece saatlerinde karla karışık yağmur.
Elazığ: 6°C, karla karışık yağmur.
Tunceli: 5°C, karla karışık yağmur.
Diyarbakır: 9°C, gece yağmur bekleniyor.
Gaziantep: 13°C, sağanak yağışlı.
Şanlıurfa: 13°C, sağanak yağışlı.
Siirt: 7°C, yağmurlu.
Denizlerde durum: Fırtına ve sağanak uyarısı
Ege Denizi: Çok kuvvetli sağanaklar, dalga boyu 3 metreyi bulabilir.
Akdeniz: Fırtına ve sağanak yağış etkili olacak.
Karadeniz: Kuvvetli rüzgar ve yağış, görüş mesafesini düşürebilir.
Akdeniz: Fırtına ve sağanak yağış etkili olacak.
Karadeniz: Kuvvetli rüzgar ve yağış, görüş mesafesini düşürebilir.