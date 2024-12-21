https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/turkiye-disisleri-bakanligindan-almanyadaki-noel-saldirisina-kinama-1091836894.html
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki Noel saldırısına kınama
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki Noel saldırısına kınama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırı üzerine "Kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz"... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T09:48+0300
2024-12-21T09:48+0300
2024-12-21T09:48+0300
türkiye
dışişleri
dışişleri bakanlığı
türkiye
almanya
noel
türkiye dışişleri bakanlığı
magdeburg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091836724_0:12:761:440_1920x0_80_0_0_13b67e7593b6691fb120b923589e20d4.jpg
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Almanya’nın Magdeburg kentindeki saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/almanyada-noel-pazarina-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-1091833062.html
türkiye
almanya
magdeburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091836724_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_e8e79380199f16cd25f28e347a871623.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dışişleri, dışişleri bakanlığı, türkiye, almanya, noel, türkiye dışişleri bakanlığı, magdeburg
dışişleri, dışişleri bakanlığı, türkiye, almanya, noel, türkiye dışişleri bakanlığı, magdeburg
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki Noel saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırı üzerine "Kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz" açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Almanya’nın Magdeburg kentindeki saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.
Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya’nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz."
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.