https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/trafikte-tartistigi-polis-tarafindan-vurulan-unlu-mimar-turgut-toydemir-son-yolculuguna-ugurlandi-1091854773.html

Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı

Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

Beykoz'da trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden ünlü mimar Turgut Toydemir toprağa verildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T16:59+0300

2024-12-21T16:59+0300

2024-12-21T16:59+0300

türkiye

turgut toydemir

beykoz

türkiye

polis

polis şiddeti

polis memuru

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İstanbul Beykoz'da meydana gelen olayda trafikte Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada polis memuru S.Ç.'nin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı. Toydemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bugün de son yolculuğuna uğurlandı. Toydemir'in ölümüyle ilgili soruşturmada polis memuru da tutuklandı. Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.Ne olmuştu?Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 19 Aralık'ta aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, polis memurunun araca doğru silahla ateş etmesi sonucu Toydemir yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Toydemir hayatını kaybederken, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. açığa alınmış, sevk edildiği adli makamlarca da tutuklanmıştı.Polis memuru S.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trafikte-tartistigi-polis-tarafindan-vurulan-unlu-mimar-turgut-toydemir-hayatini-kaybetti-1091786783.html

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