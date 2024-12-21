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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/trafikte-tartistigi-polis-tarafindan-vurulan-unlu-mimar-turgut-toydemir-son-yolculuguna-ugurlandi-1091854773.html
Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı
Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Beykoz'da trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden ünlü mimar Turgut Toydemir toprağa verildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T16:59+0300
2024-12-21T16:59+0300
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İstanbul Beykoz'da meydana gelen olayda trafikte Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada polis memuru S.Ç.'nin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı. Toydemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bugün de son yolculuğuna uğurlandı. Toydemir'in ölümüyle ilgili soruşturmada polis memuru da tutuklandı. Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.Ne olmuştu?Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 19 Aralık'ta aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, polis memurunun araca doğru silahla ateş etmesi sonucu Toydemir yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Toydemir hayatını kaybederken, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. açığa alınmış, sevk edildiği adli makamlarca da tutuklanmıştı.Polis memuru S.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/trafikte-tartistigi-polis-tarafindan-vurulan-unlu-mimar-turgut-toydemir-hayatini-kaybetti-1091786783.html
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Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir son yolculuğuna uğurlandı

16:59 21.12.2024
© Murat ŞengülTurgut Toydemir
Turgut Toydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Murat Şengül
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Beykoz'da trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden ünlü mimar Turgut Toydemir toprağa verildi.
İstanbul Beykoz'da meydana gelen olayda trafikte Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biri olan 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, yol verme nedeniyle çıkan tartışmada polis memuru S.Ç.'nin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmıştı. Toydemir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Bugün de son yolculuğuna uğurlandı. Toydemir'in ölümüyle ilgili soruşturmada polis memuru da tutuklandı.
Turgut Toydemir
Turgut Toydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
Turgut Toydemir
Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

Ne olmuştu?

Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 19 Aralık'ta aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, polis memurunun araca doğru silahla ateş etmesi sonucu Toydemir yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Toydemir hayatını kaybederken, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. açığa alınmış, sevk edildiği adli makamlarca da tutuklanmıştı.
Polis memuru S.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylemişti.
Turgut Toydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
TÜRKİYE
Trafikte tartıştığı polis tarafından vurulan ünlü mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti
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