TBMM'de Merkezi Yönetim Bütçesi kabul edildi: '2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun'

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Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli

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‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’