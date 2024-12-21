https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/tbmmde-merkezi-yonetim-butcesi-kabul-edildi-2025-butcesi-ulkemize-devletimize-ve-milletimize-1091835560.html
TBMM'de Merkezi Yönetim Bütçesi kabul edildi: '2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun'
TBMM'de Merkezi Yönetim Bütçesi kabul edildi: '2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun'
Sputnik Türkiye
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Başkanı Numan... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T01:50+0300
2024-12-21T01:50+0300
2024-12-21T01:50+0300
türkiye
tbmm
numan kurtulmuş
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merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi
2025 yılı
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TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün boyunca görüşülen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.Görüşmelerde 567 milletvekili oy kullanırken bütçe, 317 kabul oyuna karşılık 249 ret oyu alarak kabul edildi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş, bütçenin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/merkez-bankasi-kur-korumali-mevduattan-cikisa-yonlendirdi-1091832635.html
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tbmm, numan kurtulmuş, bütçe, bütçe teklifi, bütçe görüşmeleri, merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi, 2025 yılı
tbmm, numan kurtulmuş, bütçe, bütçe teklifi, bütçe görüşmeleri, merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi, 2025 yılı
TBMM'de Merkezi Yönetim Bütçesi kabul edildi: '2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun'
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 2025 bütçesinin hayırlı olmasını diledi.
TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün boyunca görüşülen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.
Görüşmelerde 567 milletvekili oy kullanırken bütçe, 317 kabul oyuna karşılık 249 ret oyu alarak kabul edildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da kabul edilen 2025 yılı bütçe teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, bütçenin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2025 bütçesi ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun."