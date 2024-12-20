https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/merkez-bankasi-kur-korumali-mevduattan-cikisa-yonlendirdi-1091832635.html

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışa yönlendirdi

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışa yönlendirdi

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla aşağıdaki adımların atılmasına karar verdi. Bu... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T22:02+0300

2024-12-20T22:02+0300

2024-12-20T22:02+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

merkez bankası

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

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Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yapılan değişiklikleri duyurdu. TCMB'nin sitesinde makroihtiyati çerçeveye ilişkin yayımlanan duyuruya göre, KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla yeni adımlar atılıyor.Buna göre, KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedefi yüzde 70’ten yüzde 60’a indirildi. Ayrıca, KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70’inden yüzde 50’sine düşürülerek, kur korumalı mevduat hesaplarından etkilenmeme payı azaltıldı.Bir başka değişiklik olarak, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırılarak Türk Lirası teşvik edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/merkez-bankasinin-aralik-ayi-faiz-karari-ne-olacak-ekonomistlerin-beklentisi-aciklandi-1091821231.html

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