https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/almanyada-noel-pazarina-saldiran-kisinin-bilgileri-ortaya-cikti-suudi-arabistanli-ateist-israil-1091840453.html

Almanya'da Noel Pazarı'na saldıran kişinin bilgileri ortaya çıktı: Suudi Arabistanlı, ateist, İsrail destekçisi

Almanya'da Noel Pazarı'na saldıran kişinin bilgileri ortaya çıktı: Suudi Arabistanlı, ateist, İsrail destekçisi

Sputnik Türkiye

Almanya'da pazara saldıran kişinin Suudi Arabistanlı bir doktor olduğu ortaya çıktı. Kişinin politik olarak farklı görüşlere sahip olduğu görülürken, ölü... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T12:15+0300

2024-12-21T12:15+0300

2024-12-21T12:15+0300

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Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15’i ağır olmak üzere yaklaşık 60 kişinin yaralandığı saldırının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu Talib A. hakkında dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Alman basınının aktardığına göre, 50 yaşındaki doktor, aşırı sağ, İslam karşıtı görüşleri ve siyonizm yanlısı duruşuyla tanınıyor.Doktor olarak çalışıyormuş 2006’dan bu yana Almanya’da yaşayan ve süresiz oturum izni bulunan Talib A., Bernburg kentinde hekim olarak çalışıyordu. Sosyal medya hesaplarında, Almanya’daki İslam’ın yükselişi konusundaki endişelerini dile getiren ve İslam karşıtı aşırı sağ gruplara, özellikle de Almanya için Alternatif (AfD) partisine destek veren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ayrıca Türkiye’nin bir kısmını da içine alan sözde 'Büyük İsrail' haritasını paylaşması dikkat çekti.Saldırının ardından sosyal medya hesabı askıya alınmadan önce yapılan incelemelerde, şüphelinin kapak fotoğrafında bir tüfek bulunduğu ve Almanya’yı hem ülke içinde hem de dışında 'Suudi sığınmacıları avlamakla' suçladığı görüldü. Aynı zamanda, Alman ulusunu “Sokrates’in öldürülmesinden sorumlu” tuttuğu gibi ilginç suçlamalarda bulunduğu belirtildi.Tehdit ve intikam mesajları paylaşmışTalib A.’nın sosyal medya hesaplarında Alman devleti ve yetkililerine yönelik tehdit dolu mesajlar paylaştığı ortaya çıktı. Aralık 2023’teki bir mesajında, Suudi mültecilere yönelik zulüm nedeniyle Almanya’dan intikam alacağını belirterek, “Hayatıma mal olsa bile intikam yüzde 100 gelecek. Bunun bedelini Almanya çok büyük bir şekilde ödeyecek.” ifadelerini kullandı.Mayıs ayında yaptığı başka bir paylaşımda, “Bu yıl ölmeyi bekliyorum, ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacağım. Alman yetkililer barışçıl tüm yolları kapattı.” şeklinde yazdığı görüldü. Aynı dönemde Arapça bir paylaşımında ise “Eğer Almanya bizi öldürmek istiyorsa onları katlederiz, ölürüz ya da gururla hapse gireriz.” diyerek tehditlerine devam etti.Suudi Arabistan Almanya'dan şüphelinin iadesini talep etmişAlman basını, Talib A.’nın hem Hristiyanlara hem de Müslümanlara hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunu, Gazze’deki saldırılar ve İsrail’in politikalarını övdüğünü belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın iade talebine rağmen Almanya’nın bu talebi karşılamadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/turkiye-disisleri-bakanligindan-almanyadaki-noel-saldirisina-kinama-1091836894.html

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almanya, almanya için alternatif (afd), suudi arabistan, noel, noel pazarı, islam, israil, siyonist, avrupa, gazze