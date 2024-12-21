https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/suriyenin-yeni-disisleri-bakani-belli-oldu-1091854112.html

Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu

Sputnik Türkiye

Suriye'de yeni hükümetin Asaad Hasan El Şeybani'yi Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiği açıklandı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T16:33+0300

2024-12-21T16:33+0300

2024-12-21T17:20+0300

dünya

suriye

suriye ordusu

suriye hükümeti

demokratik suriye güçleri (dsg)

suriye muhalefeti

suriye dışişleri bakanlığı

suriye krizi

suriye devlet başkanlığı

arap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/15/1091853889_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7efbb51545436543a24a79335d7251b.jpg

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinden iki hafta sonra, yeni yönetim uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla dışişleri bakanını atadı. Resmi Suriye haber ajansı SANA’nın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Genel Komutanlık, Asaad Hasan El Şeybani'nin dışişleri bakanı olarak görevlendirdi.Yeni yönetimden bir kaynak yaptığı açıklamada bu adımın “Suriye halkının barış ve istikrar getirecek uluslararası ilişkiler kurma arzusuna yanıt olarak atıldığını” ifade etti. Yüksek lisansını Türkiye'de yaptıTürkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı belirtilen Şeybani, halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-turkiye-oncesi-suriye-aciklamasi-turk-hukumetinin-cikarina-1091819044.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, arap, arap birliği