https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/suriyenin-yeni-disisleri-bakani-belli-oldu-1091854112.html
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
Sputnik Türkiye
Suriye'de yeni hükümetin Asaad Hasan El Şeybani'yi Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiği açıklandı. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-21T16:33+0300
2024-12-21T16:33+0300
2024-12-21T17:20+0300
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Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinden iki hafta sonra, yeni yönetim uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla dışişleri bakanını atadı. Resmi Suriye haber ajansı SANA’nın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Genel Komutanlık, Asaad Hasan El Şeybani'nin dışişleri bakanı olarak görevlendirdi.Yeni yönetimden bir kaynak yaptığı açıklamada bu adımın “Suriye halkının barış ve istikrar getirecek uluslararası ilişkiler kurma arzusuna yanıt olarak atıldığını” ifade etti. Yüksek lisansını Türkiye'de yaptıTürkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı belirtilen Şeybani, halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-turkiye-oncesi-suriye-aciklamasi-turk-hukumetinin-cikarina-1091819044.html
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suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, arap, arap birliği
suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, arap, arap birliği
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
16:33 21.12.2024 (güncellendi: 17:20 21.12.2024)
Suriye'de yeni hükümetin Asaad Hasan El Şeybani'yi Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiği açıklandı.
Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinden iki hafta sonra, yeni yönetim uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla dışişleri bakanını atadı. Resmi Suriye haber ajansı SANA’nın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Genel Komutanlık, Asaad Hasan El Şeybani'nin dışişleri bakanı olarak görevlendirdi.
Yeni yönetimden bir kaynak yaptığı açıklamada bu adımın “Suriye halkının barış ve istikrar getirecek uluslararası ilişkiler kurma arzusuna yanıt olarak atıldığını” ifade etti.
Yüksek lisansını Türkiye'de yaptı
Türkiye'deki Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı belirtilen Şeybani, halen MBA programının son aşamasını okumaktadır.