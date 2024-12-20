https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/almanya-disisleri-bakani-baerbocktan-turkiye-oncesi-suriye-aciklamasi-turk-hukumetinin-cikarina-1091819044.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Türkiye öncesi Suriye açıklaması: 'Türk hükümetinin çıkarına olmalı'

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Türkiye öncesi Suriye açıklaması: 'Türk hükümetinin çıkarına olmalı'

Sputnik Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'de Hakan Fidan görüşmesinden önce Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti. 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T17:00+0300

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baerbock, Hakan Fidan ile görüşmeden öncesi Suriye'deki durum hakkında 8 maddelik öneriler sundu. Baerbock, Suriye'nin 'her etnik ve dini kökenden kadın ve erkeğin güven içinde bir arada yaşayabileceği bir gelecek için nihayet yeniden umut doğdu' ifadelerini kullanırken "Şam, Halep ve Humus'ta binlerce insan katil Esad kaçtıktan sonra sokaklarda dans ederken, Kobani’deki (Ay El Arab) insanlar ilk rahatlamadan sonra yine nefeslerini tuttular. Yeni bir şiddetten korkuyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor: Daha barışa çok var. Suriye’nin geleceği hala pamuk ipliğine bağlı” dedi" dedi. 'Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulmamalı'Toprak bütünlüğü hakkında da konuşan Alman Dışişleri Bakanı, "Suriye’de kendi değerlerimizi de savunmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda dış politikadaki çıkarlarımızla da örtüşmektedir. Zira Suriye’deki iç savaş çok acı bir biçimde gösterdi ki, Suriye’nin istikrarsızlaşması tüm bölgenin istikrarsızlaşmasına yol açtı ve etkileri Avrupa’ya kadar uzandı. Sadece bu nedenle bile Suriye’de olayların nasıl gelişeceğine kayıtsız kalamayız. Eğer Suriye yeniden inşa edilecekse ve insanlar geri dönecekse, bu ancak kimsenin zulüm görmekten korkmaması koşuluyla mümkün olabilir. 'Türk hükümetinin çıkarına olmalı'Annalena Baerbock, sözlerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/musktan-rusya-ile-isbirligini-savunan-siyasi-partiye-ovgu-dolu-sozler-almanyayi-sadece-afd-1091817479.html

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