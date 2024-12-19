https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/rus-hava-savunma-gucleri-gece-84-ukrayna-ihasini-vurdu-1091731692.html

Rus hava savunma güçleri gece 84 Ukrayna İHA’sını vurdu

Rus hava savunma güçleri gece 84 Ukrayna İHA’sını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin 7 bölgesinde gece Ukrayna’ya ait 84 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T07:26+0300

2024-12-19T07:26+0300

2024-12-19T07:34+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Kiev rejimi, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Gece boyunca, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişimleri engellendi. Görev başındaki hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait 84 insansız hava aracını imha etti” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Rostov Bölgesi’nde 36, Bryansk Bölgesi’nde 21, Belgorod Bölgesi’nde 14, Voronej Bölgesi’nde 6, Kursk ve Tambov bölgelerinde 3'er ve Krasnodar Bölgesi’nde 1 İHA imha edildi” dendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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