https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/putin-tataristan-lideri-minnihanov-ile-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1091860912.html

Putin, Tataristan lideri Minnihanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Putin, Tataristan lideri Minnihanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin Kazan'daki saldırının ardından Tataristan lideri Minnihanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T21:00+0300

2024-12-21T21:00+0300

2024-12-21T21:00+0300

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vladimir putin

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Kremlin'in Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, Kazan'daki insansız hava aracı saldırısının ardından Tataristan Cumhuriyeti lideri Rüstem Minnihanov ile telefonda görüştü. Devlet Başkanı, düzenli olarak savunma bakanlığından operasyonel raporlar alıyor" ifadelerine yer verildi.Kazan'a düzenlenen insansız hava aracı saldırısıyla ilgili Putin'e bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, Rus liderin düzenli olarak askeri birim aracılığıyla tüm mesajları aldığı ve buna ek olarak komutanlardan da günde iki kez rapor aldığı kaydedildi.Tataristan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Kazan, Cumartesi sabahı insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı ve toplamda sekiz saldırı kaydedildi. Hasar gören binalar arasında iki sitede yer alan yüksek binalar ile dört katlı bir bina da bulunmaktaydı. Dronlar, sanayi kuruluşlarından birine saldırmaya çalışmıştı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bu saldırı Kazan'a yapılan ilk insansız hava aracı saldırısı değildi. Daha önce de Elabuga, Nijnekamsk ve cumhuriyetin çeşitli bölgelerine insansız hava araçları saldırmıştı.

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rusya, kremlin, vladimir putin, rüstem minnihanov, tataristan cumhuriyeti, kazan, telefon görüşmesi